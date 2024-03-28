نصائح طبية للحوامل.. الراحة والنوم وتقليل الأنشطة الشاقة

قدمت الدكتورة بوجا جايسال، اختصاصية أمراض النساء والتوليد، نصائح وإرشادات طبية دعت إلى اتباعها من قبل النساء الحوامل خلال شهر رمضان الفضيل لضمان سلامة الأم والجنين.

ودعت إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل البدء بالصيام للتأكد من إمكانيته بالنسبة للحامل. وتأتي هذه الاستشارة لتحديد ما إذا كان الصيام يشكل خطراً على الأم أو الجنين، ولتوجيه الحوامل نحو اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل البروتينات، الكربوهيدرات الصحية، والفيتامينات والمعادن الضرورية، مع التركيز على تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية والمُصنّعة.

وقالت: إن التوزيع المعتدل لوجبات الإفطار والسحور يسهم في تجنب الشعور بالجوع الشديد خلال النهار. ونصحت الدكتورة جايسال بتناول وجبات صغيرة ومتنوعة على مدار الليل بدلاً من وجبة سحور ثقيلة. كما شددت الدكتورة جايسال على أهمية شرب كميات كافية من السوائل بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، والحفاظ على ترطيب الجسم لمنع الصداع والإجهاد.

وأوصت اختصاصية أمراض النساء والتوليد بضرورة الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم، وتقليل الأنشطة البدنية الشاقة خلال الصيام، مع إعطاء الأفضلية للأنشطة الخفيفة والمريحة مثل المشي الخفيف أو ممارسة اليوغا. كما حذرت من استهلاك المنتجات التي تحتوي على الكافيين والتدخين، نظراً لتأثيرهما السلبي على صحة الأم والجنين.

ودعت في حال الشعور بأي علامات تحذيرية أو غير اعتيادية، التوقف عن الصيام واستشارة الطبيب بشكل دوري، حيث يمكن للطبيب تقديم المشورة اللازمة وإجراء التعديلات على العلاجات أو النظام الغذائي، مشيرة إلى أنه يمكن للحوامل الاستمتاع بشهر رمضان والاحتفاظ بالروحانية والقرب من الله دون المساس بصحتهن أو صحة الجنين.

وأهابت بالابتعاد قدر الإمكان عن الضغوطات النفسية والتوتر مع تخصيص وقت للراحة والاسترخاء، واعتماد تقنيات التنفس العميق والتأمل للمساعدة في تهدئة العقل والجسم، مؤكدة ضرروه التواصل بانتظام مع الطبيب المختص لإجراء الفحوصات الضرورية والحصول على الإرشادات الطبية المناسبة.

وقالت: باستخدام هذه النصائح، يمكن للحوامل الصيام بطريقة صحية وآمنة خلال شهر رمضان الفضيل، مع الحفاظ على صحتهن وصحة أجنتهن، مشددة على أن الصحة وسلامة الأم والجنين تأتي دائماً في المقام الأول.