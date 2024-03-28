فراس صالح: السهر سلوك غير صحي للرياضيين

قال فراس صالح، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات، إن شهر رمضان يعتبر مختلفاً في كل شيء عن بقية الشهور، من النواحي الدينية والاجتماعية والرياضية.

موضحاً أن البرنامج دائماً يكون فيه مختلفاً، وقال: على سبيل المثال أنا لا أفضل السهر إلا في رمضان، لأن السهر فيه يكون إجبارياً، في العادة أنام بعد صلاة الفجر وأستيقظ ظهراً، التدريبات تكون في وقت متأخر، وبعد نهاية التدريب تكون العودة إلى المنزل نحو الساعة الواحدة فجراً، ثم أبدأ في الترتيب لتناول السحور.

ولأن صلاة الفجر يكون موعدها قد اقترب أواصل السهر، وبعد أداء الفريضة أستسلم للنوم، أما عند خوض مباراة خارج ملعبنا فإننا نعود في وقت متأخر حسب ملعب المباراة، وإن كان السهر ليس سلوكاً صحيحاً، خاصة للاعب الكرة، لكن التدريبات والمباريات تفرض علينا ذلك في رمضان.

وأوضح فراس صالح أن من طقوسه المعتادة تناول الإفطار مع الأسرة الكبيرة في رمضان، مبيناً أنه مقيم مع أسرته الصغيرة في رأس الخيمة، لارتباطه بنادي الإمارات منذ عدة سنوات.

وأضاف: عندما تتوقف التدريبات أستغل الفرصة بالذهاب إلى العين مسقط رأسي، للإفطار مع الأسرة وقضاء وقت جميل مع الوالد والوالدة، بالتأكيد رمضان فرصة أيضاً لصلة الرحم بشكل أكبر مع الأهل، لأن لاعب الكرة بشكل عام لا يجد الوقت الكافي بسبب انشغاله والتزاماته، لكن من فضل رمضان أن التواصل فيه يكون أسهل عن بقية الشهور حتى مع التدريبات والمباريات.

وعن ذكريات أيامه الأولى مع الصيام، قال فراس صالح إنه لا يتذكر تحديداً متى صام أيامه الأولى بسبب صغر سنه حينها، مبيناً أنه كان في بداية المرحلة الابتدائية، تحديداً الصف الثاني أو الثالث، وقال ضاحكاً: الوالدة كانت تضع لي الفواكه والماء في الحقيبة المدرسية تحوطاً حال لم أستطع إكمال الصوم، وكان هذا يزيد من دافعي والتحدي في مواصلة الصيام بحمد الله.

وأكد قائد الصقور أنه من أنصار ممارسة كرة القدم في رمضان، لكنه اعترف بأن اللاعب يواجه صعوبة بعض الشيء في الأيام الثلاثة الأولى، وبعدها يعتاد الجسم على الصيام، ويكون متوازناً في الملعب.