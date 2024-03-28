الأنشطة والمسابقات حتى السحور تستهوي الشباب

لا يحلو السمر والسهر إلا في ليالي الشهر الفضيل، فبعد صلاة التراويح يتطلع الشباب بشغف إلى الترفيه، ويتجمعون في الفريج وعبر نقاط التقاء في الحي، لبدء المسابقات الرمضانية التي كانت تستمر حتى وقت السحور، عادات أصيلة تميز بها الشباب الإماراتي، وما زالت موجودة وحاضرة، لكنها أخذت صورة الحداثة، فانتقلت الدورات الرياضية من الحي إلى الأندية ومراكز الشباب، ومسابقات الشعر والخطابة إلى الهيئات والدوائر الثقافية.

يحكي لنا المواطن حريز المنهالي أن ليالي رمضان كانت لا تحلو إلا بالدورات الرياضية والمنافسة بين فرق الأحياء السكنية، وأيضاً أبناء الحي الواحد، وأما المجالس فكانت تجمعهم كشباب، خصوصاً جيل الثمانينيات والتسعينيات.

حيث تفتح الأحاديث والنقاشات حول مواضيع وقضايا واستعراض آخر الأخبار، مع تنظيم مسابقات الشعر والخطابة، والأسئلة العامة وحلقات للتمثيل. ويضيف: ((كنا نعد لهذه الأنشطة خلال شهر شعبان، ونُسكن الأسماء في المسابقات، التي تشمل الرياضية والثقافية والتراثية، فكانت متنوعة وثرية وجاذبة لجميع هوايات ومهارات المراحل العمرية للشباب)).

وأردف: ((كانت الحياة بسيطة، وكنا نتشارك على هامش المسابقات العصائر وبعض الحلويات، وروح المرح والدعابة كانت دائماً حاضرة، فما كنا ننتهي من مسابقة حتى ننتقل إلى أخرى، كما ننتظر التالية بشغف كبير، إضافة إلى ذلك كان الآباء حاضرين للتشجيع والتحفيز للدورات الرياضية والمسابقات الشعرية لتكتمل فرحتنا سوياً، وكنا نختار الأكبر سناً ليقوم بتوزيع الجوائز)).

ويؤكد المنهالي أن الخير والبركة وروحانيات الشهر الكريم ما زالت موجودة ومتجددة، لكنها تماشت مع التطوير الحديث، وهذه سنة الحياة، فالدورات الرمضانية، خصوصاً الرياضية، ما زالت موجودة وبشكل أوسع، ويتبني تنظيمها داعمون عدة من المؤسسات الرياضية الرسمية في الدولة ورجال الأعمال، وتنظم بشكل قوي في الأندية والمراكز الشبابية، كما تعقد المسابقات الرياضية في الأندية الاجتماعية.