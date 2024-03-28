فرح الطفولة في رمضان
التاريخ
3/28/2024 7:17:21 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
يعزز مهرجان ((يمعتنا بين الغاف)) في رمضان أواصر التلاحم المجتمعي لدى أبناء أحياء دبي ضمن أجواء تستلهم روحانيات شهر رمضان المبارك.
حيث يتضمن العديد من الأنشطة المجتمعية والإبداعية والرياضية، فضلاً عن المسابقات الرمضانية، وأنشطة مخصصة لإدخال البهجة والسرور على الأطفال.
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