فرح الطفولة في رمضان

يعزز مهرجان ((يمعتنا بين الغاف)) في رمضان أواصر التلاحم المجتمعي لدى أبناء أحياء دبي ضمن أجواء تستلهم روحانيات شهر رمضان المبارك.

حيث يتضمن العديد من الأنشطة المجتمعية والإبداعية والرياضية، فضلاً عن المسابقات الرمضانية، وأنشطة مخصصة لإدخال البهجة والسرور على الأطفال.