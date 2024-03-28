«الاتحاد للقطارات» و«بيئة» تتعاونان في خدمات إدارة النفايات

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، المطوّر والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التوصل إلى عقد لخدمات إدارة النفايات مع ((بيئة تنظيف))، التابعة لمجموعة بيئة، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الاستدامة في الشرق الأوسط. وسيكون هذا العقد أداة مهمة للاتحاد للقطارات لضمان إدارة مختلف أشكال النفايات بشكل فعال وآمن وبطريقة مسؤولة بيئياً.

وفي المقابل، ستتولى ((بيئة تنظيف)) توفير إطار واضح لمعالجة النفايات وفق الالتزامات التعاقدية، إضافة إلى التعامل مع التحديات المحتملة التي قد تنشأ في أثناء تقديمها لهذه الخدمات. وبموجب شروط وأحكام هذه الاتفاقية، كلفت الاتحاد للقطارات ((بيئة تنظيف)) بتوفير خدمات إدارة النفايات للشبكة، بما في ذلك عمليات التجميع العادي والنقل والتخلص وإعادة التدوير والمراقبة المستمرة لمختلف النفايات.

وتعتبر خدمات إدارة النفايات مهمة للغاية بالنسبة إلى الاتحاد للقطارات، لدورها الحيوي في حماية الصحة العامة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الممارسات المستدامة.

وفي هذا الإطار، قال أحمد اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات- البنية التحتية: ((إن خدمات إدارة النفايات تمثل ركناً أساسياً من مساعينا الرامية للحفاظ على بيئتنا، وحماية الصحة العامة، والحفاظ على الموارد.

وأعرب خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة عن تفاؤله بهذه الخطوة وأضاف:))سعداء بتوقيع الاتفاقية مع الاتحاد للقطارات لتوفير أفضل حلول معالجة النفايات لشبكة السكك الحديدية الوطنية.

وتسهم الاتفاقية في دعم أحد أهدافها المحورية المتمثل في حماية البيئة ومنع التلوث البيئي، والمساعدة في التخلص المناسب من النفايات وإعادة التدوير لتقليل انبعاث المواد الكيميائية والسموم الضارة في الهواء والتربة والماء، وتخفيف التأثير السلبي على النظم البيئية والتنوع البيولوجي. وتقوم الاتحاد للقطارات بإجراء تقييمات مستمرة للأثر البيئي لتقليل الآثار البيئية للسكك الحديدية في جميع مراحل التخطيط والتطوير والبناء والعمليات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز