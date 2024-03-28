100 جراحة روبوتية في منشآت «الإمارات للخدمات الصحية» 2023

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن إجراء منشآتها الصحية 100 عملية جراحية روبوتية خلال العام الماضي 2023.

مشيرة إلى أن هذه العمليات شملت جراحات دقيقة لعدة تخصصات طبية، بما في ذلك أمراض القلب، وأمراض النساء والتوليد، وجراحات القلب والصدر، والجراحة العامة.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المؤسسة، أن ((الجراحات الروبوتية تمثل تطوراً هاماً في القطاع الصحي، حيث تتيح هذه التقنية إمكانية إجراء عمليات بدقة عالية، وبأقل تدخل جراحي، ما يقلل من مخاطر الجراحة، ويسرع من عملية التعافي للمرضى.

كما شدد على أهمية استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، مشيراً إلى حرص المؤسسة على تطبيق أحدث التقنيات الطبية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز منظومة الخدمات الطبية)). وأضاف أن ((المؤسسة كانت من الجهات الصحية السبّاقة والرائدة التي زودت مستشفى القاسمي بالروبوتات الذكية.

وذلك التزاماً منها بتطوير البنية التحتية الصحية، وتحديث التجهيزات الطبية، ومواكبة أحدث ما توصلت إليه العلوم الطبية الحديثة، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع، وتقديم خدمات صحية متميزة وفعالة)).

وتتضمن الخدمات التي توفرها المؤسسة في مجال الروبوتات الذكية ((خدمات جراحة القلب))، حيث بادرت إلى استخدام برنامج ذكاء اصطناعي مبتكر، بعنوان ((ROR)) في عام 2018 لجراحة القلب، ليسهم في تسهيل علاج الشرايين المرنة باستخدام أذرع التحكم عن بعد، ما يعزز بشكل كبير من الدقة ونجاح التدخلات الجراحية في جراحة القلب.

كما تشمل ((خدمات القسطرة القلبية التداخلية))، من خلال تبنّي تقنية الروبوتات، لا سيما نظام ((كورندس))، إذ يساعد هذا الروبوت الجراحي الآمن والفعال في إجراء الجراحات المعقدة الطفيفة التوغل، ما يسهم في تقليل أوقات العمليات الجراحية، والمضاعفات، وتحسين النتائج الطبية، وفي ((خدمات جراحة المسالك البولية والولادة وأمراض النساء والجراحة العامة)).

فقد أسهم روبوت الجراحة ((دافنشي)) في العديد من الخدمات الطبية، ما أتاح للجراحين إجراء جراحات معقدة بدقة استثنائية، ومن خلال جروح صغيرة، وقد أدى هذا التقدم إلى تقليل الأخطاء الجراحية بشكل كبير، وتسهيل العمليات الجراحية المعقدة في جراحة المسالك البولية والتوليد وأمراض النساء والجراحة العامة.

وأسهمت الجراحات الروبوتية في تقليل مدة العمليات وإقامة المرضى في المستشفى بشكل كبير، ما أدى إلى تسريع عملية التعافي، وتحسين تجربة المريض بشكل عام، وتقليل الأخطاء الجراحية والعدوى، كما أدت دقة العمليات الجراحية الروبوتية إلى الحد من معدلات الأخطاء الجراحية والشقوق الجراحية، ما أدى في النهاية إلى خفض مخاطر العدوى والمضاعفات.

كما قادت الروبوتات الجراحية إلى تحسين الجودة والنتائج الطبية للمرضى في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حيث يخضع المرضى إلى عمليات جراحية أكثر دقة، وأقل ألماً، ما أسهم في تعزيز تعافيهم بسرعة أكبر، ما يحسن في النهاية جودة حياتهم ورضاهم، كما ينعكس استخدام الروبوتات الجراحية في تعزيز ثقة المرضى بخدمات المؤسسة، نظراً لالتزامها بتبنّي التكنولوجيا الحديثة.

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