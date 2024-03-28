انتخاب سارة فلكناز عضواً في لجنة مسائل الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي

جنيف - وام

انتخب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي خلال دورته 213 التي عقدت في جنيف بسويسرا، سارة محمد فلكناز نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد، عضواً في لجنة مسائل الشرق الأوسط في الاتحاد.

مكسب

وحصدت الشعبة البرلمانية الإماراتية بهذه العضوية مكسباً جديداً يضاف لعضوياتها في الاتحاد، ومنها اللجنة التنفيذية للاتحاد ممثلة للمجموعة الجيوسياسية العربية، وعضوية اللجان الدائمة للاتحاد وهي لجنة الأمن والسلم الدوليين، ولجنة شؤون الأمم المتحدة، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومكتب منتدى الشباب البرلمانيين، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومجموعة الشراكة بين الجنسين.

اختصاص

وتختص لجنة مسائل الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي بتعزيز الحوار والتفاهم بين البرلمانات في المنطقة، ومناقشة النزاعات في منطقة الشرق الأوسط والحلول السلمية للنزاعات، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات، وتطوير التوصيات والقرارات التي تسهم في دعم السلام والأمن في الشرق الأوسط. وتتابع اللجنة عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسهل عملية الحوار بين أعضاء برلمانات الدول المتنازعة للوصول للحلول السلمية.

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