انطلاق فعاليات «أفطر مع القادة» ضمن حملة «الرياضة للعطاء»

شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بحضور اللواء أحمد بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

واللواء عيد حارب بن ثاني مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء سعيد حمد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية، وكبار الضباط في قطاع البحث الجنائي.

والدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، فعاليات مبادرة ((أفطر مع القادة)) التي نظمها المجلس ضمن فعاليات حملة ((الرياضة للعطاء))، والهادفة إلى تسخير الرياضة في خدمة العمل الخيري من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة في الشهر الفضيل، بالإضافة إلى دمج الفعاليات الرياضية بشكل إيجابي في خدمة المجتمع، والمساهمة في دعم المشاريع الإنسانية والخدمات الاجتماعية.

وأشاد اللواء المنصوري بحملة ((الرياضة للعطاء)) وما تتضمنه من تسخير للرياضة في خدمة العمل الخيري، والمشاريع والأفكار التي تعتزم العمل على تنفيذها تماشياً مع شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

بدورها، أوضحت الدكتورة مريم أنس المطروشي أن فعالية ((أفطر مع القادة)) التي يتم تنفيذها في نادي الضباط، تأتي في إطار فعاليات حملة ((الرياضة للعطاء)) الرياضية الرمضانية، التي أطلقها مجلس الرياضيين في شرطة دبي بالتعاون مع جمعية دار البر الخيرية، ودبي للاقتصاد والسياحة، ومجلس دبي الرياضي، ورابطة المحترفين الإماراتية، تزامناً مع شهر رمضان.

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