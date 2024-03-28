دعم مؤسسة الجليلة يعيد إلى «سندس» ألوان الحياة

عطاء مستمر، وجهود متواصلة تبذلها مؤسسة الجليلة لمساعدة المحتاجين الذين حاصرتهم ظروف الحياة وتكالبت عليهم تحدياتها، فكانت لهم خير معين بدعمها السخي الذي انتشلهم من قاع الحزن والألم، اللذين خلفتهما الأمراض التي فتكت بهم.

حيث تكفلت بعلاجهم ورعايتهم وإعادة البسمة مجدداً على وجوههم، كما هو الحال مع الطفلة سندس عبدالعظيم، التي امتد لها عطاء الجليلة لينقذها من مضاعفات خطيرة كادت تخطف ألوان الحياة من ملامحها.

عيب خلقي

معاناة سندس ابنة الـ8 أشهر مع المرض كما ترويها والدتها بدأت بعد ولادتها مباشرة، حيث ولدت بعيب خلقي في صمام القلب، وتحديداً بعد ملاحظة صعوبة التنفس لديها، وصراخها المستمر وتغير لون جلدها في بعض الأحيان للأسود نتيجة نقص الأكسجين في جسمها.

فأدركت حينها أنها تعاني من خطب ما، فتوجهت بها إلى أقرب مستشفى، وبعد إجراء التحليل والمعاينة والفحوصات تلقت صدمة الخبر الذي أوجعها، وخطف بريق السعادة من حياتها المستقرة، حيث تم تشخيصها بمرض ((متلازمة داون)) ومعاناتها من مشكلة في صمام القلب.

وأضافت: مما زاد هول صدمتنا تكلفة العلاج التي كانت باهظة جداً، وليس في مقدورنا توفيرها، ولكن على الرغم من ذلك لم نجلس مكتوفي الأيدي بل سارعنا في طلب المساعدة من الجمعيات الخيرية ومؤسسات الخير في دولة الخير وكان من ضمنها مؤسسة الجليلة، والتي أثلجت صدورنا بسرعة تجاوبها مع حالة فلذة كبدنا، لتزف لنا بعد أيام قليلة تكفلها بمصاريف العلاج.

ولتنهي بذلك حالة الحزن التي عصفت بنا، وتعيد البسمة والسعادة التي غابت عن حياتنا، حيث تم إجراء العملية لابنتنا وأصبحت تضحك وتبتسم وتغيرت ملامح وجهها وكل ذلك بفضل الله ثم بفضل دولة الإمارات ومؤسسة الجليلة التي رفعت من مستوى سعادتنا في الحياة.

نهج العطاء

وفي هذا السياق قال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، تتماشى الجهود الإنسانية التي تقوم بها مؤسسة الجليلة بالتعاون مع الشركاء والمانحين مع نموذج دبي الصحية الأول من نوعه على مستوى إمارة دبي.

والذي يقوم على التكامل بين الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء للارتقاء بجودة الرعاية الصحية والنهوض بالمخرجات الصحية للأفراد والمجتمع، ونحن ممتنون لجميع المؤسسات والشركات والأفراد على دعمهم لبرامجنا العلاجية للمرضى غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج مثل الطفلة سندس وإدخال الفرحة على قلوبهم وعائلاتهم.

وأطلقت مؤسسة الجليلة برنامج ((عاون))، والذي يعمل على توفير الدعم المادي لعلاج المرضى المقيمين في دولة الإمارات ممن يعانون من أمراض تهدد حياتهم، وغير القادرين على تحمل تكاليف الرعاية الطبية الشاملة. ويعتمد البرنامج على المساهمات التي يتلقاها من المتبرعين. تمكن البرنامج حتى الآن من توفير الرعاية والعلاج لأكثر من 4000 مريض 10 % منهم أطفال.

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