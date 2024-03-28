يوم زايد مناسبة لتجسيد القيم الإنسانية السامية

أكد مسؤولون أن يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة لتجسيد القيم الإنسانية السامية، مشددين على ضرورة تجديد الالتزام بقيم التعاون والتضامن الإنساني.

والتعبير عن الإيمان الراسخ بثقافة العمل الإنساني النبيل، من خلال استكمال المسيرة المباركة التي أرستها قيادتنا الرشيدة، لتعزيز الجهود الإنسانية المشتركة لمساعدة المحتاجين وتخفيف معاناتهم، من خلال بناء جسور الأمل والتفاؤل، والعمل بجد وإخلاص، من أجل رسم الابتسامة والأمل والسعادة على وجوه المحتاجين.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: ((يُعتبر يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة مهمة لأبناء الوطن لاستحضار إرث العطاء والخير الذي أرساه الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتثمين الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات في بناء مجتمع دولي يقوم على التراحم والتعاون، وتقدير رؤية قيادتنا الرشيدة في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في جميع أنحاء العالم)).

وأضاف: ((التحلي بمبادئِ العمل الإنساني، يعكس الالتزام بتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وهو الركيزة الأساسية في بناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، وإن سيرة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تشكل مصدر إلهام، ومحفزاً لتجديد الالتزام بمواصلة العمل الإنساني، والسعي لتحقيق الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، التي تحمل الخير والعطاء للإنسان في شتى بقاع الأرض)).

مناسبة

وأكد سامي محمد بن عدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة لتجسيد القيم الإنسانية السامية، التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمنهجه الحكيم، ورؤيته السامية للعمل الإنساني، التي ورثتها القيادة الرشيدة.

وسارت على ذات النهج، عبر مسيرة كرست كل الجهود لمساعدة الفقراء والمحتاجين في كافة أنحاء العالم، ما جعل دولة الإمارات تحتل مكانة بارزة ومتميزة في مجال العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.

عطاء

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن يوم زايد للعمل الإنساني، الذي تحتفي به الدولة في الـ 19 من رمضان من كل عام، تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة، يعكس تراث العطاء والسخاء الذي جعل من دولة الإمارات نموذجاً ومثالاً يحتذى به في مجال العمل الإنساني، على الصعيدين المحلي والدولي.

مشيراً إلى أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة وباني نهضتها، كان وسيبقى رمزاً للعطاء والإنسانية، حيث أثرى منهجه الحكيم والإنساني حياة الملايين حول العالم، مشدداً على أن هذه المناسبة تعتبر فرصة للتفكر في معاني العطاء والحرص على المساهمة في خدمة الإنسانية تحت راية القيادة الرشيدة التي تواصل العمل بجد واجتهاد لبناء مستقبل أفضل ومستدام للأجيال القادمة.

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