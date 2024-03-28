«صحة أبوظبي» تعزز الوقاية من مرض السمنة بالتعاون مع جهات عالمية

وقّعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع شركة ((إيلي ليلي)) العالمية لصناعة الأدوية، والاتحاد العالمي للسمنة، المؤسسة غير الربحية.

وذلك بهدف تحسين صحة أفراد المجتمع من خلال التعاون لمعالجة تحديات الرعاية الصحية الملحّة، ودفع عجلة الحلول المبتكرة لإدارة السمنة والوقاية منها عبر تعاون بين مختلف القطاعات، بما يتماشى مع أهداف الرعاية الصحية لإمارة أبوظبي.

واستناداً إلى خبرات أطراف الاتفاقية، ستطلق أبوظبي مبادرة واسعة النطاق تجمع جملة من القطاعات ذات الصلة لتعزيز ممارسات إدارة السمنة والوقاية منها بشكل فعّال على مستوى الإمارة، بما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للابتكار في الرعاية الصحية.

وتحشد مذكرة التفاهم جهود جميع الأطراف بهدف سد الفجوات السابقة التي أعاقت جهود التصدي للسمنة على مستوى عالمي لسنوات، وفي ضوء هذه الاتفاقية، تسعى دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع شركائها لتزويد العاملين في القطاع الصحي بالمهارات التي تمكنهم من تحديد الأعباء الاقتصادية التي تلقيها السمنة على كاهل المجتمعات وإدارتها بشكل فعال، في إطار جهود أوسع للمساهمة في تحسين الفهم ذي الصلة بهذا المرض، وتعزيز الابتكارات الوقائية من السمنة وحلولها العلاجية، علاوة على نشر الوعي حول سبل إدارة السمنة بوصفها مرضاً مزمناً.

وبحضور منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وديفيد ريكس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة ((إيلي ليلي))، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وجوانا رالستون، الرئيس التنفيذي في الاتحاد العالمي للسمنة، وإيرينا زابوروجيتس، الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في شركة ((إيلي ليلي)).

ويعكس هذا التعاون التزام جميع الأطراف بتحسين صحة المجتمع وعافية أفراده، من خلال تسخير خبراتهم المتنوعة ومعالجة التحديات المرتبطة بالسمنة، كما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير استراتيجيات مبتكرة وفعالة لمكافحة السمنة في الإمارة.

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