3.4 ملايين مستفيد من برامج محور تمكين المجتمعات

بلغ عدد المستفيدين ضمن محور تمكين المجتمعات الذي يشكل عصب العديد من مشاريع ومبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 3.4 ملايين شخص في 2023، مقارنة بـ 2.3 مليون شخص في العام 2022، فيما وصل إجمالي حجم الإنفاق على مبادرات هذا المحور في العام 2023 إلى 87.2 مليون درهم.

وتعمل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن هذا المحور، على دعم الكوادر البشرية بالمهارات والموارد اللازمة، وخلق بيئة داعمة تحثهم على تطوير مجتمعاتهم بما يواكب التغيرات والتطورات العالمية.

وتهدف مبادرات ومشاريع هذا المحور، إلى ترسيخ ثقافة الأمل ونشر الإيجابية، وإعداد قيادات قادرة على النهوض بمجتمعاتها، والاستثمار في المواهب الرياضية، وتعزيز قيم الحوار الحضاري والتسامح وقبول الآخر، وبناء جسور تعاون، بما يسهم في تعزيز التعاضد المجتمعي، بالإضافة إلى إبراز دور الإعلام في الحراك التنموي والمجتمعي.

وتكريساً لجهود المؤسسة في دعم مسيرة التميز وتطوير العمل الحكومي، واصلت كلية محمد بن راشد آل مكتوم للإدارة الحكومية، تقديم برامجها الأكاديمية والبحثية في العام 2023، وقد تخرج في برامج الكلية هذا العام 5.967 شخصاً.

كما استحدث مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، في العام 2023، ((برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية))، بالشراكة مع غرف دبي.

وشهد العام 2023، إطلاق الدورة الرابعة من مبادرة صناع الأمل احتفاءً بأصحاب العطاء وصنّاع التغيير في العالم العربي، واستقبلت المبادرة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى لانطلاقها، أكثر من 14 ألف طلب ترشيح عبر موقعها الإلكتروني.

وحظيت الدورة الـ 21 من منتدى الإعلام العربي، والتي عقدت في سبتمبر 2023، بمشاركة نحو 3.000 شخصية من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكُتّاب وصناع الإعلام في المنطقة والعالم.

وتمكنت الأكاديميات غير الربحية لكرة القدم والتي تأتي بالشراكة بين مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، ومؤسسة ريال مدريد في عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من استقبال 954 متدرباً ضمن برامجها التدريبية في ((أكاديميات ريال مدريد الرياضية)).

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