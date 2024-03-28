209 ملايين درهم حجم الإنفاق على برامج الرعاية الصحية

يعد محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض، من مرتكزات أعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الخمسة الذي يتم من خلاله إطلاق مبادرات وحملات علاجية ووقائية وبرامج توعوية لاحتواء المشكلات الصحية، ومكافحة الأمراض المعدية والأوبئة، ورفع المعاناة عن الأفراد في المناطق الأقل حظاً في كافة أرجاء العالم.

ومدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يد المساعدة عبر هذا المحور إلى 9.4 ملايين شخص حول العالم في العام 2023، فيما وصل إجمالي حجم إنفاق المؤسسة على مختلف المبادرات والبرامج والمشاريع ضمن هذا المحور خلال العام الماضي نحو 209 ملايين درهم، بزيادة بلغت 166.5 مليون درهم عن العام 2022.

ومن هذا المنطلق، تولي مشاريع ومبادرات هذا المحور اهتماماً كبيراً لتوفير الرعاية الصحية الملحة وتطوير الآليات الخاصة بها، إلى جانب دعم وتمويل برامج الأبحاث والدراسات والمنح الطبية، وتأهيل وتمكين الكوادر الطبية، واستثمار كافة الجهود والقدرات لتوفير بيئات صحية مستدامة وضمان الحفاظ على الثروة البشرية للمجتمعات.

وفي هذا المحور، حققت مؤسسة الجليلة، المنضوية تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، منذ إنشائها في العام 2013، إنجازات كبيرة من خلال برامجها ومشاريعها في مجالات التعليم الطبي والبحث ورعاية المرضى وتحسين حياة آلاف الأفراد، حيث قدمت المؤسسة منذ انطلاقتها الدعم الطبي والعلاجي لـ 8.768 حالة، 30% منها أطفال يعانون من أمراض مهددة للحياة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض المزمنة.

ومن المبادرات الرائدة لمؤسسة الجليلة في العام 2023، الإعلان عن إطلاق ((صندوق الطفل)) بقيمة 50 مليون درهم، والذي يهدف إلى التكفل بعلاج 3000 طفل سنوياً في مستشفى الجليلة للأطفال.

وفي العام 2023، أكملت مؤسسة الجليلة تشييد المستودع الحيوي ومختبر معالجة العينات، ضمن المرحلة الأولى من البنية التحتية للبنك الحيوي الذي أعلنت عنه المؤسسة في العام 2022، ليكون أول بنك حيوي مدعوم بتقنيات الروبوت في دولة الإمارات، والمتخصص في تطوير البحوث الطبية المحلية في مجالات الاضطرابات الوراثية والسرطان والأوبئة والأمراض المزمنة الأخرى.

وفي إطار جهودها للارتقاء بحياة الأفراد عبر التعليم والأبحاث الطبية، أعلنت مؤسسة الجليلة في العام 2023، عن إنشاء ((وقف عود ميثاء السكني)) المؤلف من سبعة طوابق بقيمة 46 مليون درهم، للاستفادة من عائداته في تمويل برامج التعليم والأبحاث في المجالات الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والمساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية في الدولة.

وتماشياً مع غايتها المتمثلة في رد الجميل للمجتمع وخدمة الإنسانية، أطلقت مؤسسة الجليلة في العام 2023 مبادرة ((العيادات المتنقلة)) التي تم تجهيزها بمعدات طبية متقدمة، ويعمل بها أطباء متطوعون لتوفير خدمات الفحص والعلاج الطبي لكبار السن، والعمالة، وأصحاب الهمم الذين يصعب عليهم الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

واستمرت مؤسسة ((نور دبي)) في تنفيذ برامجها وحملاتها العلاجية والتوعوية الخاصة بأمراض العيون ومكافحة العمى والإعاقة البصرية التي أطلقتها على مدار السنوات الماضية في المجتمعات الهشة ومختلف المناطق النائية في دول عدة.

وواصلت نور دبي في العام 2023، مساعيها لمكافحة أمراض العيون المزمنة والمعدية من خلال إجراء التشخيص والفحوصات للتعرف على أسبابها والتصدي لها وتوفير العلاج للمصابين بها، إضافة إلى الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في صحة العيون، ودعم الأبحاث العلمية الخاصة بهذا المجال، وزيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على صحة العيون والوقاية من العمى.، وساهمت بتقديم العلاج لـ 9.1 ملايين شخص عبر برنامجها الخاص بالقضاء على التراخوما في 2023.

وتقوم مؤسسة نور دبي عبر مخيماتها العلاجية، التي تسعى لمكافحة العمى بالمناطق النائية والريفية في الدول النامية، بتقديم الفحوصات والأدوية والنظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية للفئات المعرضة للإصابة بالعمى نتيجة لنقص أو صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية.

وفي العام 2023، نجح برنامج المخيمات العلاجية في خدمة 30.690 شخصاً في خمس دول، خضع 23.123 فرداً منهم لفحوصات بصرية، وتم إجراء عمليات جراحية لـ 2643 شخصاً، وتوزيع 4924 نظارة طبية.

وشهد العام 2023، توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء ((وحدة الشيخة لطيفة بنت حمدان لجراحات القسطرة))، ضمن ((مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب)) في القاهرة، الذي دعمته مبادرة صنّاع الأمل تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، من أجل توفير الخدمات العلاجية المجانية وجراحات القسطرة القلبية للأطفال والمرضى الأقل حظاً من مختلف أرجاء الوطن العربي.

وسيتم تجهيز الوحدة بشكل كامل لتقوم بتوفير الخدمات العلاجية المتقدمة على مدار الساعة بشكل مجاني، كما ستضم الوحدة أحدث تجهيزات غرف العمليات المعتمدة على تطبيقات التكنولوجيا الطبية والجراحة الروبوتية لإجراء 9000 قسطرة للأطفال والمرضى سنوياً.

وشهد العام 2023، استمرار العمليات الإنشائية لمبنى ((مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب)) الجديد في القاهرة، الذي دعمته مبادرة صناع الأمل المنضوية تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ووصلت نسبة إنجاز مراحل البناء إلى 80%.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز