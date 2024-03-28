مسؤولون في دبي: يوم زايد الإنساني يكرس نهج العطاء

أكد مسؤولون، أن يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، مناسبة وطنية عظيمة، تكرس نهج العمل الإنساني الذي بدأه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك في مد يد العون للمحتاجين والمتأثرين بتداعيات الأزمات حول العالم، وأصبح اليوم نموذجاً عالمياً في مساعدة وتوفير العون لشعوب الأرض قاطبة.

مناسبة







وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، يعتبر مناسبة وطنية تُخلد ذكرى رجل الإنسانية والعطاء، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أسس اتحاد دولة الإمارات على أسمى معاني القيم العربية والإسلامية الأصيلة، ما ساهم في أن تكون الإمارات اليوم صاحبة اليد البيضاء العليا على المستوى العالمي في العمل الإنساني.

وقال معاليه، إن قيادة دولة الإمارات تسير على خُطى الوالد المؤسس في العمل الإنساني، وإطلاق المبادرات الخيرية داخل الدولة وخارجها.

وأكد معاليه، أن العمل الإنساني أصبح في دولة الإمارات، بفضل فكر المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ثقافة في العمل الحكومي المؤسسي، وعلى المستوى الشعبي.

رسالة خير







وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن ((يوم زايد للعمل الإنساني))، الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام، هو رسالة خير من الإمارات للعالم، ورمز لمسيرة الإمارات الحافلة بالعطاءات، وعنوان لسخاء البلاد على الإنسانية جمعاء، وأن سياسة الأعمال الإنسانية وتطويرها باتا ركناً أساسياً ومنهاج حياة لأبناء زايد.

وقال معاليه: إن الإمارات، وتخليداً لذكرى رحيل القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تجدد مبادراتها الإنسانية بخير لا ينقطع ومستدام لنصرة المحتاجين في كل أرجاء العالم، من خلال أعمال ومبادرات لا تخضع للبقعة الجغرافية، ولا العرق، ولا اللون، ولا الديانة، وإنما ترعى في المقام الأول الإنسانية وتقديم الدعم للمحتاجين.

وأضاف معالي الطاير: إن ((أبناء زايد)) يواصلون السير على درب القائد في العطاء، نهج حياة، وانطلاقاً من مبادئ البلاد خلال الخمسين عاماً المقبلة التي نصت على أن المساعدات الإنسانية الخارجية للدولة تمثل جزءاً من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية، لتتواصل مبادرات الخير، التي يحرص على رعايتها وإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لتتنوع في مضمونها وأهدافها، مجتمعة على خدمة الإنسانية ونصرة المستضعفين. وأوضح معاليه، أن إسهامات الإمارات في العمل الإنساني أصبحت رائدة، وهو ما ظهر جلياً في عملية ((الفارس الشهم 2)) لدعم متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، و((الفارس الشهم 3))، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية لمواطني قطاع غزة، لتواصل مسيرة العطاء.

إضافة إلى مبادرات ((المليار وجبة))، والحلول المستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، و((دبي العطاء))، ونشر التعليم في البلدان الفقيرة، وحملة ((نور دبي)) وإعادة الأمل للمحرومين من نعمة البصر، ومبادرة ((كسوة مليون طفل محروم حول العالم))، وغيرها.

مبادرات خيرية







بدوره، أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي تجسيداً لروح العطاء والإحسان للبشر، من خلال برامج ومبادرات خيرية ومجتمعية، تهدف إلى تعزيز قيم السلام والأمان والخير للإنسانية.

وتابع: ((نستذكر بكل فخر وتقدير، إرث الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ترك بصمات إنسانية في العطاء اللامحدود، تتجاوز الحدود، ومد يعد العون لمختلف الشعوب، ونواصل السير على نهجه في تقديم الدعم الإنساني)).

نموذج إنساني







وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((نستحضر في هذا اليوم مآثر ومناقب رافع بنيان دولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى نموذجاً إنسانياً فريداً وخالداً في الجود والعطاء والخير، وأسس النهج القويم الذي تسير على خطاه القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للخير والعمل الإنساني المستدام، وفي مصاف أكبر المانحين ومقدمي المساعدات الخيرية والإنمائية على مستوى العالم، ومبعث أمل المحرومين والمحتاجين حول العالم)).

نهج







وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: ((يجسد يوم زايد للعمل الإنساني، النهج الذي تسير عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، ومسيرة العطاء المستدام، والعمل الخيري المتواصل، ويعكس قيم الخير ومعاني التسامح والرحمة، ويؤكد أن الإرث الطيب الذي رسخه فينا رائد العمل الإنساني والخير، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حاضر ومتجذر في نفوسنا جيلاً بعد جيل، وبات منظومة مجتمعية وثقافة راسخة لدى شعب دولة الإمارات، ومنارةً تُضيء رحلتنا على درب الخير والعطاء)).

عهد







وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: ((يمر علينا التاسع عشر من رمضان، الموافق لذكرى رحيل باني نهضتنا ومؤسس اتحادنا، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليكون مناسبة نجدد فيها العهد على مواصلة السير على نهج القادة المؤسسين رحمهم الله)).

ترسيخ القيم







وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أنّ يوم زايد للعمل الإنساني يشكل مناسبة وطنية جليلة، تُسهم بترسيخ قيم العطاء والإحسان والأخوَّة الإنسانية التي أرساها الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نحتفي فيها بإرثه وذكراه العطرة، ومسيرته الزاخرة بالمساعي الإنسانية المشهودة.

كما يسلط هذا اليوم الضوء على الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المبادرات الخيرية والإنمائية، وتسريع وتيرة الجهود الإغاثية عالمياً، ففي ظل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، رسخت الدولة مكانتها في صدارة الدول المانحة للمساعدات الإنمائية)).







وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، أن ((يوم زايد للعمل الإنساني))، يُبرز سجل الدولة الحافل بالعطاء، وما يتمتع به المجتمع المحلي من قيم أصيلة. وقالت: ((يشكل العمل الخيري ثقافة متأصلة في مجتمعنا، أرسى ركائزها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وفي هذه المناسبة نستلهم سيرته وجهوده في تعزيز حب العطاء في نفوس أبناء المجتمع، ونحتفي بتجربته الرائدة في مجال العمل الإنساني، حيث تمكنت الإمارات بفضله من عبور حدود المنطقة، ومد أياديها البيضاء لإغاثة المحتاجين في كافة بقاع الأرض)).

إرث







وأكد المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معروف بحبه للخير ومساعدة المحتاجين، وحرصه على نشر ركائز العمل الإنساني محلياً وعالمياً.

وقال: ((نحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني، ونكرم إرثه الخالد في البذل والعطاء، حيث كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه رمزاً للكرم والجود، ونموذجاً يُحتذى به في العمل الخيري، الذي بات نهجاً أصيلاً في ثقافة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة)).

وأكد بن غليطة، التزام ((أراضي دبي)) بدعم كافة الجهود المبذولة لإرساء قيم العطاء المجتمعي، ودعم العمل الإنساني المستدام، وخدمة المجتمع، وتلبية احتياجاته، من خلال المبادرات الرائدة التي تنعكس نتائجها على إسعاد المجتمع، ويمتد أثرها إلى خارج حدود دولة الإمارات.

مسيرة







وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني، احتفاء بقيم البذل والعطاء والتعاضد والتكاتف التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات، مضيفاً: ((إذ نستذكر في هذا اليوم باعتزاز محطات مشرقة من مسيرة العمل الإنساني التي تقودها دولة الإمارات منذ عقود.

وتعد الدولة نموذجاً في تبني نهج استراتيجي مستدام في المبادرات الخيرية والإنسانية، أفضى إلى ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في مؤشرات المساعدات الخارجية والإنمائية، وفي مصاف الدول السباقة في إغاثة المتأثرين بالكوارث والأزمات)).

بذل







وقال أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام لـ ((اللجنة العليا للتشريعات)): ((يرسخ يوم زايد للعمل الإنساني، ثقافة البذل والعطاء المستلهمة من نهج الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويحتفي بمسيرته العطرة وإرثه الزاخر بالمساعي والمبادرات الخيرية والإنسانية النبيلة.

كما يُبرِز هذا اليوم المكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل الإنساني، ويسلط الضوء على دورها الريادي وإسهاماتها المشهودة في دعم الجهود والحملات الإغاثية حول العالم، وسعيها الدائم لدعم المحتاجين والتخفيف من وطأة معاناة الشعوب، وتسريع وتيرة التعافي من الكوارث)).

ركائز راسخة







وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: ((لطالما أرسى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ركائز راسخة للعمل الخيري والإنساني، بدأت جذورها في أرض الإمارات الطيبة، لتمتد إلى كافة بقاع الأرض حاملة معها العطاء والدعم للمجتمعات كافة، وبمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني.

فإننا نفخر بهذا الإرث العظيم الذي حرصت دولة الإمارات، على تعزيزه وتبنيه نهجاً مستداماً، لتقف دولة الإمارات اليوم في صدارة الدول المانحة لشتى أشكال المساعدات، وبمفهوم إنساني بحت)).

تكافل







وأكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، أنّ يوم زايد للعمل الإنساني، يجسد النهج الراسخ لدولة الإمارات في نشر قيم البذل والعطاء والتكافل، التي غرسها الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لافتة إلى أن المبادرات والأعمال الإنسانية تعد أولوية في فكر القيادة الرشيدة، وأن إرث زايد الخير، جعل من دولة الإمارات اليوم إحدى أكبر الجهات المانحة للمساعدات الخارجية على مستوى العالم.

وقالت الدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي، إن يوم زايد للعمل الإنساني، الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترسيخ وتأصيل على مواصلة السير على نهجه، في ظل القيادة الرشيدة، مضيفة: ((يبقى 19 رمضان من كل عام لمسة وفاء لحكيم العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبصمة إنسانية نعتز بها جميعاً)).

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