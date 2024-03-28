138 مليوناً الإنفاق على برامج محور ابتكار المستقبل والريادة 2023

بلغ إجمالي إنفاق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية خلال العام 2023 ضمن محور ابتكار المستقبل والريادة ما يقارب 138 مليون درهم، بزيادة 10 ملايين درهم عن العام 2022، استفاد منها أكثر من 1.2 مليون شخص.

وتعمل المؤسسة من خلال هذا المحور على ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات في مجال ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار، تماشياً مع التغيرات التكنولوجية والتحول الرقمي السريع حول العالم، كما تحفّز أفراد المجتمعات كافة للنهوض بواقع مجتمعاتهم ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمهم لصنع تغييرات نحو مستقبل أفضل وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق دعم الابتكار والتقدم العلمي والمعرفي والثقافي في العالم العربي، أعلنت مبادرة نوابغ العرب في العام 2023 عن الفائزين بجوائز دورتها الأولى. وتعد هذه المبادرة أكبر حراك عربي لتسليط الضوء على النوابغ المتميزين من أصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمبتكرين العرب في شتى المجالات، ورعايتهم وتمكينهم وتطوير أفكارهم، بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين، وتعظيم أثرهم الإيجابي في المنطقة.

وتعزيزاً لمساعي دولة الإمارات في توظيف الابتكارات التكنولوجية والاكتشافات الحديثة في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد محلياً وعالمياً، أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في ديسمبر 2023، عن تأسيس مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تسريع وتوسيع نطاق الابتكار في مجال التحول الغذائي نحو خيارات مستقبلية مستدامة تكون أكثر كفاءة، وتحسين آليات إنتاج الغذاء في دولة الإمارات والمنطقة.

وفي العام 2023، استمرت المؤسسة في تقديم الدعم والتمكين لرواد الأعمال بهدف دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز الريادة على المستوى المحلي، من خلال مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعمل على تزويد الجيل الجديد من الشباب ورواد الأعمال بكافة المهارات والأدوات، وتوفير التمويل اللازم لهم، وخلق بيئة حاضنة وداعمة للمشاريع الريادية.

كما شهد العام 2023، إطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بحلّتها الجديدة، بعد استحداث تغييرات في نموذج الجائزة وآليات التقييم وأطر العمل والفئات الخاصة بها.

كما أطلقت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، دورتها الرابعة في العام 2023، حيث تهدف الجائزة بشكل رئيسي إلى تشجيع وتكريم الباحثين والمبتكرين ممن يساهمون في خلق وإيجاد حلول مستدامة لمشاكل شح المياه في المجتمعات النائية والأقل حظاً حول العالم.

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