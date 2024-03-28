منصور بن زايد: دور ريادي لـ «صندوق أبوظبي» في التنمية المستدامة والارتقاء بحياة المجتمعات

حقق صندوق أبوظبي للتنمية، نتائج استثنائية خلال العام 2023، وأظهر نشاطه التشغيلي ارتفاع المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارية، لتصل إلى أكثر من 216 مليار درهم، ساهمت في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المستفيدة.

واستعرض التقرير السنوي الصادر عن صندوق أبوظبي للتنمية، إجمالي التمويلات التنموية التي بلغت قيمتها 120.5 مليار درهم حتى نهاية ديسمبر 2023، وتشمل 66 مليار درهم قيمة القروض الميسرة، و54.5 مليار درهم قيمة المنح الحكومية، واستفاد من تلك التمويلات 106 دول في مختلف قارات العالم، والتي عززت بدورها أهداف التنمية، ونمو النشاط الاقتصادي، وتحسين جودة حياة المجتمعات.

ويحرص الصندوق على استدامة نشاط الشركات الإماراتية، وتعزيز وجودها في مختلف الأسواق العالمية، فقد خصص مكتب أبوظبي للصادرات التابع له، تمويلات تقارب 3.2 مليارات درهم لدعم الصادرات الوطنية، خلال الفترة من 2020 إلى 2023، الأمر الذي مكن الشركات الإماراتية من توسيع أعمالها، والدخول في أسواق عالمية جديدة.

وفي الجانب الاستثماري، أظهرت النتائج أن إجمالي قيمة استثمارات الصندوق بلغت 12.6 مليار درهم، موزعة على 7 أدوات استثمارية رئيسية، حيث يستثمر الصندوق في 16 شركة ضمن قطاعات متنوعة، ووصل عدد الدول المستثمر فيها 26 دولة.

وأوضح التقرير أن ودائع الصندوق لدى البنوك المركزية في الدول النامية، بلغت قيمتها 78 مليار درهم، إضافة إلى تمويلات متنوعة بقيمة 5.3 مليارات درهم، للمساهمة في تحفيز النشاط الاستثماري للدول المستفيدة، وبذلك ارتفع إجمالي تمويلات الصندوق واستثماراته المتنوعة وودائعه البنكية حتى نهاية شهر ديسمبر من العام 2023، إلى أكثر من 216 مليار درهم.

وتمثل تلك النتائج المرصودة، الإنجازات الاستثنائية التي حققها الصندوق، والتي جاءت نتيجة اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على دعم أهداف صندوق أبوظبي للتنمية، ليظل نموذجاً عالمياً وصرحاً وطنياً رائداً في دعم مسيرة التنمية المستدامة محلياً ودولياً.

مشاريع مستدامة

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، في كلمة له ضمن التقرير السنوي للصندوق لعام 2023: ((في ظل التحديات العالمية المتزايدة، يصبح تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بحياة المجتمعات أمراً ضرورياً، لضمان الرخاء والاستقرار في الدول النامية.

وهذا ما يعكسه الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية مستدامة، تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتنعم مجتمعات الدول بالرخاء والازدهار)).

وأضاف سموه: ((ما حققه الصندوق من إنجازات على الصعيدين المحلي والعالمي، جاءت بفضل دعم القيادة الرشيدة، فنحن ندرك أن هناك تحديات تواجه الدول النامية في تنفيذ برامجها التنموية، لكن ما يقوم به الصندوق من دور مهم في تقديم التمويلات اللازمة، وتكوين الشراكات العالمية، مكّن تلك الدول من تنفيذ مشاريع استراتيجية، ساهمت في استدامة العمل التنموي والاقتصادي)).

وأشار سموه، إلى أن الصندوق يعمل على استدامة نمو الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وإعطائه أولوية ضمن أنشطته الرئيسة، وتوفير الدعم اللازم لنمو أعمال الشركات في مختلف القطاعات الحيوية، موضحاً أن الصندوق يسهم أيضاً في تنمية الصادرات الوطنية، وتوفير التسهيلات الائتمانية للمصدرين الإماراتيين، لتمكين وصول صناعاتنا الوطنية إلى الأسواق العالمية)).

نموذج عالمي

من جهته، قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية: ((تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً فريداً في إرساء شراكات دولية مستدامة.

حيث استطاعت دولة الإمارات قيادة المجتمع الدولي في العمل التنموي، وتعزيز التنمية والازدهار في الدول النامية، إذ تعتمد حكومة دولة الإمارات في تنفيذ استراتيجياتها في مجال العمل التنموي على صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية العريقة التي تقوم بدور فعّال في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة حياة المجتمعات في مختلف دول العالم)).

وأضاف سموه ((دولة الإمارات تتبنى منهجية استدامة العمل التنموي، وبفضل الرؤية المستقبلية والتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، حقق الصندوق إنجازات استثنائية على مدار 52 عاماً، ساهم خلالها في دعم سياسة التحول الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق الازدهار لمجتمعات الدول المستفيدة من مشاريعه التنموية والاستثمارية)).

وعلى صعيد دعم الاقتصاد الوطني، أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أهمية الدور الرئيس الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في تشجيع الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة.

حيث عمل الصندوق على إعطاء القطاع الخاص الوطني أولوية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي يمولها، ومنحه فرصاً واعدة لنمو أنشطته محلياً وعالمياً، إيماناً منه بأهمية دوره الفعّال في تحقيق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، كما ساهم الصندوق في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، وذلك من خلال مكتب أبوظبي للصادرات، الذي يعمل على تنمية أعمال الشركات الإماراتية، لوصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية.

وذكر سموه، أن صندوق أبوظبي للتنمية، أثبت تميزه كنموذج عالمي، يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي مع مختلف الجهات الوطنية والمؤسسات العالمية.

ممارسات مستدامة

بدوره، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن النتائج الاستثنائية التي حققها الصندوق خلال العام 2023، جاءت بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، وحرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، حيث بلغ حجم تمويلات الصندوق التنموية واستثماراته المتنوعة أكثر من 216 مليار درهم، استفادت منها 106 دول، شملت مختلف قارات العالم.

وأضاف: ((تنمية الاقتصاد الوطني تعد أولوية قصوى، يحرص عليها صندوق أبوظبي للتنمية، لذا، فإننا نعمل على تسخير كافة الإمكانات لدعم القطاع الخاص الوطني، وتفعيل دوره المهم داخل الدولة وخارجها، إلى جانب توفير الحلول التمويلية التنافسية لتنمية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية، لضمان تحقيق الأهداف الطموحة، وترسيخ المكانة المتميزة لدولة الإمارات)).

مشاريع تنموية

ويحرص صندوق أبوظبي للتنمية، على تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية، عبر العمل على تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية ذات الأولوية لحكومات تلك الدول.

لاسيما في القطاعات الحيوية التي تسهم في إحداث تأثير إيجابي في حياة المجتمعات، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، الزراعة والمياه، النقل والمواصلات، إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الخدمية، كالتعليم والصحة والسياحة، وغيرها من القطاعات الرئيسة، حيث انعكست التمويلات التي قدمها الصندوق في دعم اقتصادات الدول، وتحقيق تقدمها وازدهارها.

دعم اقتصاد

وقام مكتب أبوظبي للصادرات، بجهود استثنائية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث خصص تمويلات بقيمة 3.2 مليارات درهم للأعوام 2020 - 2030، ما ساهم في توسيع نطاق أعمال الشركات الإماراتية، وفتح أسواق جديدة للصناعات الوطنية لتنويع مصادر الدخل، كما قام المكتب بتوقيع 14 اتفاقية ومذكرة تعاون إقليمية وعالمية، إضافة إلى إبرام 17 اتفاقية تمويل مع مؤسسات دولية، وساهمت تلك التمويلات في توفير تسهيلات ائتمانية تنافسية.

ومن أبرز الشركات التي ساهم الصندوق في توسيع نطاق أعمالها خلال عام 2023، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر)).

حيث مول الصندوق مشروع محطة الطاقة الشمسية في أذربيجان، بقيمة 184 مليون درهم، وقدم الدعم لشركة ((تالك)) الإماراتية، لتمويل مشاريع زراعية في أرض الصومال، بقيمة 40 مليون درهم، إضافة إلى دعم شركة مجموعة تيرمينالز القابضة، بقيمة 177 مليون درهم، لتمويل مشروع إعادة تأهيل مطار كابول في أفغانستان.

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