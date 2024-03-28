رهان أمريكي بـ 6 مليارات دولار على «تنظيف» الشركات الأوروبية لصناعاتها الثقيلة

سعي إدارة بايدن لإزالة الكربون تستقطب شركات من السويد والدنمارك وألمانيا

شركة الصلب السويدية ((إس إس إيه بي)) أحد المستفيدين الأوروبيين من منح حكومية أمريكية بقيمة 6 مليارات دولار. هذه الاستثمارات، تهدف إلى إزالة الكربون من الصناعات التحويلية، وتغطي القطاعات ذات معدلات التلوث العالية، مثل: الصلب، والأسمنت، والكيماويات، وتكرير الوقود.

ويعد التمويل البالغ قدره 500 مليون دولار المخصص لتطوير مصنع صلب لشركة ((إس إس إيه بي)) ليعمل بالهيدروجين في ولاية ميسيسيبي، واحداً من 33 صفقة واتفاقاً عقدتها وكالة جديدة أنشأت تحت إشراف وزارة الطاقة الأمريكية، كجزء من جهود إدارة بايدن التي تسعى لتوجيه الاستراتيجية الصناعية، وتحفيز قطاع الصناعات التحويلية.

ومن بين المنح الخمس الكبرى في المحفظة، التي تبلغ قيمة كل منها 500 مليون دولار، ستُخصص ثلاثة منها لمشروعات تتبع شركات أم مقرها في أوروبا. وستسهم هذه الشركات بمبلغ يعادل استثمارات الحكومة الأمريكية، كجزء من تقاسم التكاليف.

فمنذ إقرار بايدن التشريع التاريخي الخاص بالمناخ في عام 2022 والمعروف باسم قانون خفض التضخم (IRA)، أبدى المشرعون الأوروبيون مخاوف بشأن تحول الاستثمارات الخضراء إلى الولايات المتحدة المدفوعة بالحوافز.

وتأتي استثمارات شركة ((إس إس إيه بي)) في الولايات المتحدة في وقت تواجه فيه شركات الصلب الأوروبية صعوبات للحصول على الهيدروجين اللازم لعمليات إنتاج بكثافة كربونية أقل.

وتعرضت قرارات الاستثمار النهائية للمشروعات المخطط لها في السويد وألمانيا للتأجيل. وخلال نوفمبر، تراجعت شركة ((إس إس إيه بي)) عن خططها لبناء منشأة للهيدروجين بمصنع ((رآهي)) للصلب في فنلندا. وتعتبر الصناعات الثقيلة مسؤولة عن قرابة ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة.

كما قدمت الوكالة الجديدة في الولايات المتحدة، المعروفة باسم مكتب عروض الطاقة النظيفة التابع لوزارة الطاقة، نحو 500 مليون دولار لشركة تصنيع الأسمنت الألمانية ((هايدلبرغ ماتيريالز)) لتركيب مرافق تلتقط وتخزن الكربون في مصنع بولاية إنديانا.

وتلقت الشركة الوطنية للأسمنت في كاليفورنيا، المملوكة لمجموعة ((فيكا)) الفرنسية، نحو 500 مليون دولار لدعمها في اقتراح تقدمت به لتحقيق ((الحياد الكربوني))، ويشمل ذلك استخدام تقنية التقاط الكربون واستبدال بعض أنواع الوقود الأحفوري للحصول على الطاقة بـ ((كتلة حيوية مستخرجة من مصادر محلية مشتقة من النفايات الزراعية مثل قشور الفستق)).

كما حصلت شركة ((أورستد)) المدرجة في كوبنهاغن، التي أعلنت الشهر الماضي انسحابها من أسواق طاقة الرياح البحرية الرئيسة في أوروبا وخفض 800 وظيفة، على نحو 100 مليون دولار لإنتاج وقود بديل مشتق من الهيدروجين للاستخدام في قطاع الشحن.

وتتجاوز المنح المتعلقة بمشروعات الهيدروجين 1,6 مليار دولار، وتضاف إلى الإعفاء الضريبي الذي يوفره قانون خفض التضخم (IRA)، والذي يصل إلى 3 دولارات للكيلوجرام من الهيدروجين النظيف، فضلاً عن الدعم الحكومي لإنتاج الطاقة النظيفة.

وفي حالات معينة، ستوفر المشاريع التي تتلقى التمويل دفعة للقطاعات التي لم تشهد تطورات مهمة في الآونة الأخيرة. على سبيل المثال، ستحصل شركة ((سنشري ألمنيوم)) على تمويل قدره 500 مليون دولار لإنشاء مصنع سيكون أول مصهر للألمنيوم يبنى في الولايات المتحدة خلال 45 عاماً، بحسب ما نقلته الوكالة الأمريكية.

كما حصلت شركة ((كليفلاند كليفز)) للصلب، ومقرها ولاية أوهايو، على 500 مليون دولار لاستبدال أحد أفران الصهر في ((ميدلتاون)) ليكون ((جاهزاً لاستخدام وقود الهيدروحين))، من بين تدابير أخرى. وخلال العام الفائت، أجلت الشركة خططاً لاستبدال فرن الصهر، ما يطيل عمر تلك المعدات. لذا، يشير الاستثمار الحكومي إلى أن الشركة ستستبدل فرن الصهر بعملية الاختزال المباشر التي تعتبر أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

إضافة إلى ذلك، كان تحول الولايات المتحدة إلى إنتاج الصلب الأكثر مراعاة للبيئة له تأثير في نقل الإنتاج جنوباً، إلى الولايات التي تتمتع بعمالة أقل تنظيماً. وسيكون مقترح شركة ((كليفلاند كليفز)) بمثابة المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق فرن صهر واستبداله بتقنية نظيفة، مع الحفاظ على قوة عاملة محلية نقابية.

ويتوقع أن يستفيد متلقو التمويل الآخرون إعانات للهيدروجين الكبيرة. فقد تلقت شركة ((إكسون موبيل)) 331.9 مليون دولار لاستبدال الهيدروجين بالغاز الطبيعي في منشأة إنتاج الأوليفين في بايتاون بولاية تكساس.

كما حصلت شركات السلع الاستهلاكية على دعم. ومنحت شركة ((يونيليفر)) نحو 20.9 مليون دولار لتصنيع الآيس كريم بانبعاثات كربونية أقل لعلامات تجارية مثل ((تالينتي)) و((بن أند جيريز)).

وفي هذا الشأن، قالت ريبيكا ديل، خبيرة في وزارة الطاقة خلال حقبة أوباما، وتدير الآن برنامج الصناعة التابع لمؤسسة ((كلايمت وركس)) غير الربحية، إن التمويل يحفز المشاريع التي تنحصر بين المشاريع التي لا تزال في مراحلها المبكرة والقروض المصممة للتقنيات التي أثبتت فاعليتها لتحقيق نطاق تجاري.

وأضافت ديل: ((هذه المحفظة هي بالتحديد ما أود أن تقوم به وزارة الطاقة.. هذا رائع.. إنهم يغطون جميع الجوانب الضرورية)).

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