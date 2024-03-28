تيم كلارك: يجدر برئيس «بوينغ» أن يكون صاحب خلفية هندسية

أكبر عميل لشركة الطيران الأمريكية يؤيد وجود مقعد نقابي في مجلس الإدارة

قال تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، التي تعدّ واحدة من أكبر عملاء شركة ((بوينغ))، إن شركة صناعة الطائرات الأمريكية ضربتها أزمة، ويجب عليها التأكد من أن رئيسها التنفيذي الجديد يتمتع بخبرة هندسية لاستعادة معايير السلامة.

وبعد يوم من إعلان ديف كلاهون الرئيس التنفيذي لشركة ((بوينغ)) التنحي عن منصبه، أعرب تيم كلارك أيضاً عن دعمه للجهود التي تبذلها أكبر نقابة عمالية للمجموعة الأمريكية، للفوز بمقعد في مجلس الإدارة.

وقال كلارك لصحيفة فاينانشال تايمز: ((لحل المشاكل التي تواجه ((بوينغ))، تحتاج الشركة إلى قائد يتمتع بخلفية قوية في مجال الهندسة كرئيس لها، إضافة إلى نموذج حوكمة يعطي الأولوية للسلامة والجودة)).

ويرى رئيس شركة طيران الإمارات أن ((بعض التفكير الجانبي الجاد)) مطلوب.

وكشفت شركة ((بوينغ)) الأسبوع الجاري عن تغييرات موسعة لقيادتها في محاولة للتعامل مع أزمة السمعة المتفاقمة، بعد انفصال لوحة باب طائرة ((737 ماكس)) في منتصف الرحلة خلال شهر يناير.

ومن المقرر أن يترك كالهون، البالغ من العمر 66 عاماً، منصبه نهاية العام الجاري، بينما أعلن رئيس مجلس الإدارة لاري كيلنر أنه سيغادر في مايو. في حين تم استبدال ستان ديل، رئيس قسم الطائرات التجارية منذ عام 2019، على الفور بالمديرة التنفيذية للعمليات ستيفاني بوب.

كما واجهت شركة ((بوينغ)) استياء متزايداً بين عملائها من شركات الطيران، بعد اضطرار الشركة إلى خفض معدل إنتاج طائرتها من طراز ((737 ماكس))، في إطار محاولاتها الرامية لمعالجة عيوب التصنيع.

وخلال شهر نوفمبر، تقدمت شركة طيران الإمارات بطلبية لشراء 95 طائرة بوينغ من طراز ((777)) و((787)) عريضة البدن، المستخدمة في رحلات الطيران الطويلة، بقيمة 52 مليار دولار وفقاً للأسعار المعلنة.

وقال كلارك: ((الوقت وحده هو الذي سيكشف ما إذا كان هذا التغيير سيحل قضايا بوينغ مرة أخرى، لكن الوقت للأسف، ليس في صالحهم)).

في الوقت نفسه، رحب المديرون التنفيذيون والمحللون في الصناعة بعملية الإصلاح الشامل في الإدارة، لكن جميع الأنظار تتجه الآن نحو رئيس مجلس الإدارة المقبل، ستيف مولينكوف، الذي سيقود عملية البحث عن الرئيس التنفيذي الجديد.

ويتمتع بوب، وهو مرشح محتمل، بخلفية مالية. ولدى ديف جيتلين، مدير بشركة ((بوينغ)) والرئيس التنفيذي لشركة ((كارير)) المسؤولة عن تصنيع أنظمة التدفئة والتبريد، خلفية في مجال الطيران، حيث شغل مناصب سابقة في ((كولينز أيروسبيس)) و((يونايتد تكنولوجيز)).

ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين باتريك شاناهان، رئيس شركة ((سبيريت إيروسيستمز)) الموردة لشركة ((بوينغ))، والتي وفّرت قابس الباب الذي انفصل خلال رحلة شركة ((ألاسكا إيرلاينز)) في يناير، كما عمل سابقاً لمدة 3 عقود في شركة صناعة الطائرات ((بوينغ))، كما يعد غريغ سميث، رئيس شركة ((أمريكان إيرلاينز)) والمدير المالي السابق في شركة ((بوينغ))، مرشحاً آخر محتملاً.

على الجانب الآخر، أعلنت الرابطة الدولية للميكانيكيين في المنطقة 751، التي تمثل 32 ألف عامل في المصانع بولاية واشنطن، أن ممثل النقابة سيضيف ((قدرة فريدة على فهم نظام الإنتاج)) إلى المجلس المكون من 13 شخصاً.

وقال كلارك: ((ليس من المستغرب أن ترغب نقابة الميكانيكيين في الحصول على مقعد في مجلس الإدارة، والأمر ببساطة للتأكد من أن أصوات العاملين تؤخذ في الاعتبار في عملية صنع القرار، ودمجها بالكامل ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر لنموذج الحوكمة)).

وبات كلارك، إحدى أبرز الشخصيات في مجال الطيران، أكثر انتقاداً لعمليات التصنيع في شركة ((بوينغ)) ومشاكل الجودة التي ابتُليت بها طائراتها.

وفي الشهر الماضي، قال لصحيفة فاينانشال تايمز إن شركة طيران الإمارات سترسل للمرة الأولى مهندسيها لمراقبة عملية الإنتاج للطائرة 777 في منشآت بوينغ وموردها ((سبيريت إيروسيستمز)).

في حين أعرب رئيس شركة ((رايان إير)) مايكل أوليري، من كبار عملاء شركة بوينغ، عن ((خيبة أمله)) لرحيل كالهون، ملقياً باللوم على مستويات الإدارة التي تعمل تحت قيادته المسؤولة عن إدارة الأعمال التجارية قرب سياتل.

واختتم أوليري بالقول: ((تُعد سياتل مؤسسة لوجستية، وتتميز بالمثابرة والاهتمام بالتفاصيل والخدمات اللوجستية، وهذا ما كان ينقصها خلال الـ12 شهراً الماضية)).

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