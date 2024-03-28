شبيهة «إنستغرام» الصينية تحقق أول أرباحها

أدى ازدياد شعبية منصة التواصل الاجتماعي الصينية المثيرة للضجة ((شياو هونغشو))، الشبيهة بموقع ((إنستغرام))، إلى تحقيق أول أرباحها، بعد أن جلبت إيرادات من الإعلانات وأعمال تجارة إلكترونية ناشئة.

وحقق تطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، الذي يتخذ من شنغهاي مقراً له، صافي أرباح بقيمة 500 مليون دولار العام الماضي من إجمالي إيرادات بقيمة 3.7 مليارات دولار، وفقاً لأربعة أشخاص اطلعوا على الأرقام التي لم يتم الإفصاح عنها. وكانت المنصة حققت خسائر بقيمة 200 مليون دولار من إيرادات بلغت نحو ملياري دولار في 2022.

وكانت شركة التواصل الاجتماعي الناشئة وسريعة النمو تم تقييمها بـ20 مليار دولار في آخر جولة تمويل عام 2021، واعتبرت مؤخراً قصة نجاح نادرة، في قطاع تضرر من انخفاض التقييمات وانسحاب استثمارات المستثمرين الأجانب.

وتتمتع منصة ((شياو هونغشو))، التي تترجَم إلى ((الكتاب الأحمر الصغير))، بداعمين كبار، بينهم ((علي بابا)) و((تنسنت)) و((جي جي في كابيتال)) وشركة رأس المال المغامر هونغشان التي انفصلت في وقت مبكر عن ((سيكويا تشاينا)). وتتمتع المنصة بشعبية في أوساط الشابات الصينيات اللاتي يتوافدن على المنصة، سعياً وراء محتوى السفر والجمال ونصائح أسلوب الحياة.

وعملت المنصة على زيادة قاعدة المستخدمين الذكور أيضاً، فركزت على الترويج للمحتوى عن السيارات والخيال العلمي و((الميمز)). وتولد الخدمة الجزء الأكبر من إيراداتها من الإعلانات، لكنها تعزز أيضاً بصمتها في عالم التجارة الإلكترونية التي يستخدمها المؤثرون لبيع المنتجات من خلال عروض البث المباشر ومقاطع الفيديو القصيرة.

ورغم قوة أرقام ((شياو هونغشو))، إلا أن مستثمر فضل ألا يُذكَر اسمه أفاد بأن الاتجاه المستقبلي للمنصة يظل غير أكيد، مع عدم وجود مسار واضح فيما يتعلق بالطرح العام الأولي. وقال ((لدي نظرة إيجابية إزاء الشركة، لكن عدم وجود مخرج واضح من خلال طرح عام أولي هو مشكلة كبيرة)).

استأنفت بكين الموافقة على قيام شركات التكنولوجيا بطرح أسهمها في الولايات المتحدة العام الماضي بعد توقف دام 18 شهراً بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي الصيني، أثارتها عملية الطرح العام الأولي لشركة خدمات الركوب ديدي شوكينغ في بورصة نيويورك عام 2021. وحذر خبراء من أن طرح شركات تواصل اجتماعي كبيرة مثل بايت دانس وشياو هونغشو في البورصة يعد أكثر تعقيداً، بالنظر إلى تربعها على ثروة تتألف من بيانات المستهلكين.

ووصلت شياو هونغشو إلى 312 مليون مستخدم نشط شهرياً في 2023، بزيادة قدرها 20 % مقارنة بالعام السابق، حسب البيانات التي شاركتها مع المستثمرين، ما يجعلها منصة التواصل الاجتماعي الأسرع نمواً في الصين العام الماضي، استناداً إلى حسابات ((فاينانشال تايمز)).

وقال لي شينج دونج، رئيس مركز هايتون للأبحاث التكنولوجية، إن قوة البيانات المالية أظهرت أن ((العلامات التجارية زادت إنفاقها على تسويق منتجاتها على شياو هونغشو، لأن تأثير الإعلانات عليها أكبر من منصات أخرى)).

وتشكل ((شياو هونغشو)) فرصة مهمة على نحو متزايد للعلامات التجارية التي تستهدف الشابات ذوات القوة الشرائية. واطلعت ((فاينانشال تايمز)) على عرض تقديمي للشركة، أفاد بأن 70 % من مستخدمي التطبيق من الإناث، يقل عمر 50 % منهن عن 30 عاماً.

وتتمتع ((شياو هونغشو)) بسمعة راقية مقارنة بمنافسيها الأساسيين مثل ((دوين)) المملوكة لشركة ((بايت دانس)) و((كوايشو)). رغم ذلك، فقد واجهت المنصة صعوبة في تسويق خدماتها لأن المستخدمين يحصلون على نصائح بشأن المنتجات عن طريق ((شياو هونغشو))، ثم يتجهون إلى منصات ((تاو باو)) التابعة لـ((علي بابا)) و((تي مول)) للتجارة الإلكترونية لإجراء عمليات الشراء.

على أي حال، قالت أوليفيا بلوتنيك مؤسسة شركة ((واي سوشيال)) للاستشارات ومقرها شنغهاي، إن هذه المنصة عثرت على مكان خاص بها من خلال ((البث الحي البطيء))، الذي يروج فيه المؤثرون للمنتجات بطريقة ((هادئة وبطيئة)) مستغلين صيحة ((الرفاهية الهادئة)).

وتابعت أن المنصة ميزت نفسها عن ((تاو باو))، التي يروج فيها المؤثرون للبضائع على نحو ((فوضوي)) في جلسات بث سريعة للغاية، الأمر الذي عادة ما ينطوي على خصومات بالغة لإغراء المتسوقين.

وحسب العرض التقديمي، فقد نمت القيمة الإجمالية للبضائع على ((شياو هونغشو))، أي القيمة الإجمالية للسلع المباعة على المنصة، من خلال البث الحي، الذي تم إطلاقه مع بدء تفشي الجائحة، بنحو خمس مرات خلال مهرجان تسوق ((يوم العُزّاب)) في نوفمبر الفائت، وهو المكافئ لمهرجان تسوق ((الجمعة السوداء)) في الولايات المتحدة.

أضافت بلوتنيك: ((يعد شياو هونغشو مكاناً أفضل لكي تبني الشركات هوياتها وعلاقاتها بالمستهلكين مقارنة بتاو باو، حيث يضغط على المستهلكين لتحقيق المبيعات)).

لكن تجدر الإشارة إلى أن قاعدة مستخدمي ((شياو هونغشو)) أصغر مقارنة بكل من ((دوين)) و((كوايشو))، اللذين يتمتعان بقاعدة مستخدمين نشطين شهرية تبلغ قرابة 750 مليوناً و700 مليون على الترتيب. ومع ذلك، لفت لي شينج إلى تركّز مستخدمي منصة ((شياو هونغشو)) ويبلغ عددهم 312 مليون شخص، في مدن ثرية، ما يجعل منها منصة تسويق فعالة في استهداف المستهلكين كثيفي الإنفاق. من جهتها، لم تستجب ((شياو هونغشو)) لطلبات التعليق.

وذكر لي من ((هايتون)) أن طريق ((شياو هونغشو)) نحو تحقيق الربح بدأ عند تخلي الصين عن قيود صفر-كوفيد، الأمر الذي تسبب في تعزيز التجار لإنفاقهم على التسويق. وأسهب: ((شياو هونغشو فريدة من نوعها في أنها ليست منصة مدفوعة بالأسعار المنخفضة))، مضيفاً: ((ومن ثَم، فهي لا تقلل من قيمة العلامة التجارية)).

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