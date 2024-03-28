أكثر 10 دول في إنتاج للذهب في 2023

أكثر 10 دول في إنتاج للذهب في 2023
التاريخ
3/28/2024 7:17:13 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
الصين 370
استراليا 310
روسيا 310
كندا 200
أمريكا 170
كازاخستان 130
المكسيك 120
أندونيسيا 110
جنوب أفريقيا 100
أوزباكستان 100
الأرقام بـ((الطن))
المصدر: موقع الإحصاء العالمي statista
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