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أكثر 10 دول في إنتاج للذهب في 2023

3/28/2024 7:17:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

الصين 370

استراليا 310

روسيا 310

كندا 200

أمريكا 170

كازاخستان 130

المكسيك 120

أندونيسيا 110

جنوب أفريقيا 100

أوزباكستان 100

الأرقام بـ((الطن))

المصدر: موقع الإحصاء العالمي statista

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