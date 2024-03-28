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«إي آند الإمارات» تفتح باب الترشح لجوائز «الشركات الصغيرة والمتوسطة 2024»

3/28/2024 7:17:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((إي آند الإمارات)) عن فتح باب الترشح للدورة الثالثة من جوائز الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024. إذ باتت هذه الجوائز مرجعاً أساسياً لتقدير الإنجازات البارزة التي تحققها الشركات في الإمارات والاحتفاء بها.

تضم جوائز الشركات الصغيرة والمتوسطة لهذا العام 14 فئة متميزة، للشركات العاملة في قطاع الأعمال لأكثر من 3 سنوات، وقامت بتنفيذ مشاريع متنوعة في مجال التحول الرقمي بنجاح. كما يسلط الحدث الضوء على الشركات التي حققت ممارسات نموذجية في الابتكار والتميز في قطاع الأعمال ويُمكن للشركات ترشيح أعمالها لجوائز الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الرابط التالي: etisalat/smbawards2024.

وستُقيم لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء في مختلف قطاعات الأعمال طلبات الشركات المؤهلة بدقة، وبناء على معايير متعددة. كما ستتولى إدارة عملية المراجعة والتدقيق، شركة كريستون مينون، الشركة المتخصصة في التدقيق والاستشارات التجارية والمحاسبة في الإمارات، التابعة لشركة كريستون جلوبال.

وقال عصام محمود نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في ((إي آند الإمارات)): ((تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للقطاع الخاص في الإمارات، وهي محورٌ لا غنى عنه بالنسبة لأعمالنا. ونفخر من خلال تقديم حفل جوائز الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024، بالإشادة بنخبة من القادة أصحاب الرؤى والشركات المتميزة، لتفانيهم في العمل، وإنجازاتهم الرائعة في قطاع الأعمال)).

وكان لـ ((إي آند الإمارات)) على مدى أعوام دور رئيس في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير الحلول المبتكرة المصممة خصيصاً لها.

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