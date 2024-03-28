بيانات رسمية: الاقتصاد البريطاني دخل في حالة ركود

أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود طفيف العام الماضي، ما يترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد في أمان، قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.

وكشف مكتب الإحصاء الوطني أن الركود الذي ضرب المملكة المتحدة في النصف الثاني من عام 2023 لم يكن بالشدة المتوقعة نفسها. وقال مكتب الإحصاءات الوطني، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثالث و0.3 بالمئة في الربع الرابع، دون تغيير عن التقديرات الأولية.

وذكرت وكالة ((ايه بي ميديا)) البريطانية أن الاقتصاد انكمش خلال ربعين على التوالي، مما يعني دخوله في دائرة الركود، ولكن إجمالي نسبة الانكماش خلال ستة أشهر انخفض من 0.5 % إلى 0.4%.

وأظهر الاقتصاد البريطاني علامات على بدء عام 2024 على أساس أقوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في يناير مقارنة مع ديسمبر، وتشير استطلاعات غير رسمية إلى استمرار النمو في فبراير ومارس.

وشهدت بريطانيا تباطؤاً في التعافي من آثار جائحة كوفيد 19، ونما اقتصادها واحداً بالمئة فقط من مستواه في أواخر عام 2019، وسجلت ألمانيا فقط من بين مجموعة الدول السبع أداء أسوأ.

ونما الاقتصاد البريطاني في عام 2023 ككل 0.1 بالمئة فقط، وهو أضعف أداء له منذ عام 2009 في نهاية الأزمة المالية العالمية، باستثناء الضرر الكبير الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب الجائحة.

وقالت ليز ماكوين مديرة قسم الإحصاءات الاقتصادية بمكتب الإحصاء ((الإحصاءات المعدلة لإجمالي الناتج المحلي تظهر تسجيل نمو ربعي دون حساب المتغيرات خلال عام 2023، حيث تم تسجيل نمو محدود خلال الربع الأول وانكماش ضئيل خلال النصف الثاني من العام)).

وأضافت: ((الأرقام الجديدة بشأن الأسر أظهرت أن المدخرات ما زالت مرتفعة، في ظل زيادة الدخل خلال الربع الأخير من العام)).

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