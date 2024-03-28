خبراء: الإمارات حققت نقلة نوعية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد عدد من الخبراء، أن دولة الإمارات حققت نقلة نوعية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، مع بدء التشغيل الكامل لمحطات براكة للطاقة النووية.
وأشار الخبراء إلى أن الإمارات أصبحت عاصمة للطاقة على مستوى العالم، وأن الشركات المتخصصة في الطاقة النظيفة والمتجددة ضخت استثمارات كبيرة لزيادة حجم الإنتاج وتلبية الطلب العالمي.
جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الذي نظمته مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والخبراء وأصحاب الشركات.
جذب الاستثمارات
وأكد الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط، في كلمته خلال المجلس، أن الإمارات تواصل مسيرة التنمية مع تحقيق معدلات نمو مهمة، مشيراً إلى أن الدولة تحولت إلى وجهة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، خصوصاً قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، كما تعتبر بيئة أعمال نشطة تستقطب أهم المؤسسات والشركات العالمية.
وأوضح العامري أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً ملحوظاً وتفوق على العديد من الاقتصاديات العالمية رغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية والظروف الجيوسياسية والتحديات، وأضاف أن أسواق المال الإماراتية حققت أداءً إيجابياً، مشيراً إلى تحقيق الشركات المدرجة نتائج طيبة ونجاحات كبيرة وملحوظة.
وأكد العامري أن قطاع العقارات حقق نجاحات ملفته، حيث تجاوزت التصرفات العقارية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان 765 مليار درهم في عام 2023، مشيراً إلى نجاح شركات التطوير العقاري في تسويق مشاريعها بفضل الطلب الكبير على العقارات.
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