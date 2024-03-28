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خبراء: الإمارات حققت نقلة نوعية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة

3/28/2024 7:17:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد عدد من الخبراء، أن دولة الإمارات حققت نقلة نوعية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، مع بدء التشغيل الكامل لمحطات براكة للطاقة النووية.

وأشار الخبراء إلى أن الإمارات أصبحت عاصمة للطاقة على مستوى العالم، وأن الشركات المتخصصة في الطاقة النظيفة والمتجددة ضخت استثمارات كبيرة لزيادة حجم الإنتاج وتلبية الطلب العالمي.

جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الذي نظمته مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والخبراء وأصحاب الشركات.

جذب الاستثمارات

وأكد الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط، في كلمته خلال المجلس، أن الإمارات تواصل مسيرة التنمية مع تحقيق معدلات نمو مهمة، مشيراً إلى أن الدولة تحولت إلى وجهة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، خصوصاً قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، كما تعتبر بيئة أعمال نشطة تستقطب أهم المؤسسات والشركات العالمية.

وأوضح العامري أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً ملحوظاً وتفوق على العديد من الاقتصاديات العالمية رغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية والظروف الجيوسياسية والتحديات، وأضاف أن أسواق المال الإماراتية حققت أداءً إيجابياً، مشيراً إلى تحقيق الشركات المدرجة نتائج طيبة ونجاحات كبيرة وملحوظة.

وأكد العامري أن قطاع العقارات حقق نجاحات ملفته، حيث تجاوزت التصرفات العقارية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان 765 مليار درهم في عام 2023، مشيراً إلى نجاح شركات التطوير العقاري في تسويق مشاريعها بفضل الطلب الكبير على العقارات.

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