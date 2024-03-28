الفلل الكبيرة تستقطب الباحثين عن العقارات في دبي

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن بروبرتي فايندر، عن الاتجاهات السائدة في سوق دبي العقاري لعام 2024، حيث إن 40% من الباحثين عن المنازل يتطلعون إلى شراء الفلل.

ومن أصل 40%، يبحث 85% عن الفلل الواسعة التي تضم 3 غرف نوم أو أكثر في دبي، بينما تصدر عدد من المناطق قائمة الأكثر بحثاً في أوائل عام 2024 بما في ذلك دبي هيلز استيت، الفرجان، المرابع العربية، نخلة جميرا، مدينة محمد بن راشد.

ولكن لماذا ارتفع الطلب على الفلل المترامية الأطراف أكثر من شقق الأبراج السكنية ذات الإطلالات الجميلة والمناظر الخلابة؟ سنسلط الضوء فيما يلي حول الأسباب التي أدت إلى هذا التحول:

طموحات كبيرة

يشهد قطاع تملك الفلل إقبالاً واسعاً من جيل الشباب،أصحاب الطوحات الكبيرة حيث وصلت نسبة المشترين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً في الربع الأول من عام 2024 إلى 39%، بالمقارنة مع 31% فقط خلال الربع الأول من عام 2023. وقد اغتنم جيل الألفية، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الإيجارات، الفرصة لاستثمارات طويلة الأمد في الفلل الواسعة.

تفضيل التملك

وبسبب تفضيل التملك على الاستئجار فإن الاهتمام الاهتمام بشراء الفلل لايقتصر على الأثرياء فقط، بل إن الباحثين عن عقارات من جميع فئات الدخل يطمحون للاستفادة من خطط دفع مرنة للتحول إلى منازل بمساحات معيشة أكبر، إذ سجل عدد المشترين الذين يقل دخلهم عن 50 ألف درهم شهرياً 47% في الربع الأول من 2024، مقارنة مع 37% في الربع الأول من 2023 في مؤشر واضح على تنوع الطلب على العقارات.

عائد الاستثمار

وعلى الرغم من الارتفاع الذي طرأ على أسعار الفلل، إلا أن العائد على الاستثمار كان ممتازاً، حيث حققت نخلة جميرا في عام 2023 زيادة كبيرة بلغت 41% في عائدات الفلل المكونة من 5 غرف نوم، في حين شهدت دبي هيلز استيت والمرابع العربية ارتفاعات بنسبة 38 29% على التوالي، في مؤشر واضح على أن الفلل ليست مجرد خيار لأسلوب حياة، ولكنها استثمار مالي مجد بالنسبة للكثيرين.

وسائل الراحة

ومع تطور المجموعات السكانية، وزيادة الطلب من قبل الباحثين عن العقارات في دبي، برزت أهمية أنماط معينة من المرافق التي تُعد مصدراً للراحة والرفاهية، وقد أظهرت أبرز ثلاث عمليات بحث على موقع بروبرتي فايندر خلال السنوات الثلاث الماضية اهتماماً متزايداً بالفلل المجهزة بغرفة خادمة ومنطقة للدراسة ومسبحاً خاصاً.

ويبدو أن غرفة الخادمة حظيت بالأولوية للعديد من الباحثين عن فلل مكونة من ثلاث غرف نوم أو أكثر، حيث سجل عام 2024 أكثر من 129.000 عملية بحث! كذلك بدأ الطلب على المنازل ذات المساحات الواسعة والتصاميم التي تسمح بتدفق الطاقة الإيجابية يلوح في الأفق مع تسجيل عدد قليل من عمليات البحث منذ عام 2023، في حين حافظت المنازل ذات الإطلالات الخلابة على الواجهة المائية على اهتمام متزايد بين الباحثين عن العقارات، وأبدى المزيد من الأشخاص اهتمامهم بمجمعات صديقة للحيوانات الأليفة، حيث تم تسجيل أكثر من 52.000 عملية بحث عام 2023 و22.000 عملية 2024.

ويشهد الطلب على العقارات في دبي إقبالاً ملحوظاً على المجتمعات السكنية النابضة بالحياة، والتي تمنح قاطنيها طاقة إيجابية داخل المدينة، تطورٌ يعكس الرغبة المتنامية لدى الباحثين عن منازل لاعتماد أسلوب حياة متكامل.

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