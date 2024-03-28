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«البنوك» تستقر بسوق دبي.. و«ديبا» بالحد الأقصى

3/28/2024 7:17:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.03% أو ما يعادل 1.15 نقطة، في جلسة أمس، مسجلاً 4232.94 نقطة، بدعم سهم ((الإمارات دبي الوطني)).

وقفز سهم ((ديبا)) بالحد الأقصى عند 0.276 درهم، وارتفعت أيضاً في سوق دبي أسهم الفردوس القابضة 5%، وباركن 4.7%، ودبي التجاري 4.3%، وسوق دبي المالي 3.5%، والإمارات دبي الوطني 0.29%، ودبي الإسلامي 0.17%.

واستحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بـ78.7 مليون درهم، تلاه ((باركن)) بسيولة 46.3 مليون درهم، ثم ((الإمارات دبي الوطني)) جاذباً 44.7 مليون درهم. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 18.3 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 139.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 121.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، عند مستوى 9263.96 نقطة، متراجعاً هامشياً بـ0.01%.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 213.5 مليون درهم، تلاه ((أبوظبي الأول)) جاذباً 184.8 مليون درهم، ثم ((الدار العقارية)) بسيولة 100.2 مليون درهم. وارتفعت أسهم رأس الخيمة للأسمنت 6.7%، والخليج الاستثمارية 4%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 1.9%، وسوداتل للاتصالات 1.85%. اجتذبت الأسهم المحلية سيولة 1.64 مليار درهم، موزعة بواقع 1.24 مليار درهم في أبوظبي، و407.1 ملايين درهم في دبي، وجرى التداول على نحو 453.3 مليون سهم عبر تنفيذ 23.55 ألف صفقة.

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