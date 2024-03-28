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«جى بي آر» ضمن أفضل 10 شواطئ في العالم

3/28/2024 7:17:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حلَّ شاطئ ((جي بي آر)) في دبي كواحد من أفضل 10 شواطئ عالمية من قبل الخبراء في التصنيف العالمي على موقع ((بيتش أطلس)).

واحتل شاطئ دبي المركز الثامن في العد التنازلي لجائزة الشاطئ الذهبي لعام 2024 من بين أفضل 100 شاطئ، بين شاطئ جلاس في كاليفورنيا وساحل سكيليتون في ناميبيا.

وحصل الشاطئ على مرتبة عالية في الموقع؛ نظرًا لأنّه يمزج بين أجواء المدينة والاسترخاء على الشاطئ ويقع عبر المياه من وسط المدينة المزدهر.

ويتجلى جمال الشاطئ في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس ذات الرمال الذهبية والمياه الصافية، بينما يوجد أيضًا الكثير مما يمكن القيام به بما في ذلك الرياضات المائية وركوب الجمال.

كما سلّط ((بيتش أطلس)) الضوء على الممشى باعتباره ممشى حيوياً يضم متاجر وأماكن لتناول الطعام والترفيه في الشوارع، واصفاً إياه بـ((المكان المثالي لأولئك الذين يحبون الشاطئ ولكنهم يريدون أيضًا إثارة حياة المدينة)).

وجاء التصنيف وفقاً لعدة معايير أبرزها، جمال البطاقة البريدية الكلاسيكية لكل وجهة، المركز المجتمعي، منطقة للحفلات، إذا كان الناس يشعرون بالترحيب، وما إذا كانت قد تركت علامة ثقافية، وما إذا كانت تتمتع بمحيط طبيعي رائع.

يتم تحديد الترتيب النهائي من قبل خبراء السفر وأصحاب النفوذ الذين لديهم رؤية شخصية لتحسين القائمة المختصرة التي تضم 100 شاطئ.

10 شواطىء

وجاء ترتيب أفضل 10 شواطئ في العالم كالتالي: بورا بورا، بولينيزيا الفرنسية - شاطئ بولدرز، جنوب أفريقيا - شاطئ وايكيكي، هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية - كوباكابانا، البرازيل - خليج مايا، تايلاند - شاطئ الرمال السوداء، أيسلندا - شاطئ الزجاج، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية - شاطئ جي بي آر، الإمارات العربية المتحدة - ساحل الهيكل العظمي، ناميبيا - شاطئ أوماها، فرنسا.

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