سلطان بن حمدان يهنئ القيادة الرشيدة بفوز هجن الرئاسة بسيف الإمارات في ختامي المرموم

رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد ال نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، المشرف العام على مؤسسة هجن الرئاسة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله ،، بمناسبة فوز "دولة" لهجن الرئاسة بسيف الامارات في ختامي المرموم 2024 .

كما رفع معاليه التهاني الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وإلى حكام الإمارات وأولياء العهود وجميع مشجعي هجن الرئاسة.

وأكد معاليه أن الدعم الكبير الذي تلقاه هجن الإمارات من القيادة الرشيدة في جميع المهرجانات الخليجية انعكس على النتائج التي تحققت بحصولها على 4 سيوف في مهرجانات قطر والكويت وسلطنة عمان والمرموم.

وقال معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان إن متابعة سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان لمؤسسة هجن الرئاسة وتوجيهات سموه المستمرة بدعم سباقات الهجن كافة وتخصيص تسعيرات خاصة للملاك ..ساهمت في الإرتقاء بهذا الموروث الشعبي الأصيل.

و قدم معاليه الشكر الجزيل لجميع مضمري مؤسسة هجن الرئاسة على المستويات والنتائج والإنجازات التي تحققت في كافة المهرجانات، وطالبهم بمضاعفة الجهود في المحفل القادم وهو ختامي الوثبة بمشيئة الله.

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