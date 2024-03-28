بني ياس يسترد نغمة الانتصارات ويقلب الطاولة على الصقور

استرد بني ياس نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز مساء اليوم الخميس على مضيفه فريق الإمارات 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 17 من المنافسة، بعد أن تقدم صاحب الأرض بهدف السبق، لكن "السماوي" نجح في قلب الطاولة ورد بهدفين، لينتزع فوزا مهما رفع به رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، وبقى الصقور برصيد 8 نقاط في الترتيب قبل الأخير "الثالث عشر"،

وأعتمد الفريقان منذ صافرة البداية على الأسلوب الهجومي بحثا عن هدف مبكر عكس رغبة الفريقين في تحقيق الفوز، وبعد أهدار عدد من الفرص المشتركة، نجح أندرييس إنييستا في وضع الصقور بالمقدمة عندما أحرز هدفا رائعا في الدقيقة 20، ساهم في زيادة الإثارة للقاء وسط حماس كبير من اللاعبين، وأضاع باكو الكاسير فرصة أحراز الهدف الثاني للصقور، بينما قاد "السماوي" عددا من الهجمات التي هدد بها مرمى صاحب الأرض لكن دون أن ينجح في التعديل.

وفي الشوط الثاني، تواصل الأداء الهجومي من الفريقين، وتمكن بني ياس من إدراك هدف التعادل مبكرا بواسطة سهيل النوبي في الدقيقة 49 مستفيدا من غياب الرقابة الدفاعية، ورد الصقور بهجمة خطرة انتهت بتهديفة قوية من باكو الكاسير ابعدها فهد الظنحاني حارس السماوي، لكن البديل يوسفو نيكتيه رد بإضافة الهدف الثاني للسماوي في الدقيقة 60، ليضع فريقه في المقدمة، وبعدها تواصلت المواجهة بمستوى متكافئ من الفريقين مع تبادل الهجمات، الصقور لإدراك التعادل والسماوي بحثا عن هدف الأمان الثالث، لتضيع عدد من السوانح نتيجة عدم التركيز حتى أطلق قاضي الجولة صافرة النهاية بفوز ثمين للسماوي أزم موقف الصقور في البطولة.

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