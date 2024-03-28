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عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية إيطاليا في روما

3/28/2024 7:17:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي أنطونيو تاجاني وزير خارجية جمهورية إيطاليا ، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى روما.

ورحب معالي أنطونيو تاجاني
بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، وبحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تطويرها في المجالات كافة تعزيزا للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا.

كما استعرض الوزيران الفرص المتاحة لتنمية أطر التعاون الثنائي في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والطاقة وذلك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من نمو وتطور، مشيرا إلى أن دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا الصديقة لديهما الرغبة والإرادة المشتركة في تعزيز شراكتهما واستثمار كافة المقومات المتوافرة لديهما لدفع مسارات التعاون نحو آفاق أشمل بما يدعم خططتهما لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما بحث سموه ومعالي أنطونيو تاجاني مجمل التطورات الراهنة في المنطقة والأزمة الإنسانية في قطاع غزة ، وتطرقا إلى أهمية قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على العمل مع إيطاليا وكافة الدول الصديقة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة ، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود الدولية المبذولة لحماية أمن وسلامة كافة المدنيين وتقديم الدعم الإنساني الكافي للشعب الفلسطيني لتخفيف معاناته.

حضر اللقاء سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية و سعادة عبدالله علي السبوسي، سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا.


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