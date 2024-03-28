حادث مروري مأساوي يخلف 45 قتيلاً في جنوب إفريقيا

لقي 45 شخصاً حتفهم، "الخميس"، في جنوب إفريقيا في حادث سقوط حافلة من جسر على ارتفاع 50 متراً قبل أن تتحطم في قاع واد.



وقالت وزارة النقل في جنوب أفريقيا إنه يعتقد أن الحافلة كانت تنقل الركاب من بوتسوانا إلى موريا شمال البلاد، مشيرة إلى أن الحادث "أدى إلى سقوط 45 قتيلاً على الأقل وإصابة شخص بجروح خطيرة".

وتم إعادة توجيه مسار السيارة التي كانت تقل وزيرة النقل سينديسيو تشيكونجا إلى مكان الحادث، بينما كانت في طريقها للقيام بحملات توعية في ليمبوبو.

وقال المتحدث باسم إدارة النقل الوطنية: "يُزعم أن السائق فقد السيطرة على الحافلة، واصطدم بحواجز على الجسر، مما جعل الحافلة تسقط من فوق الجسر وتصطدم بالأرض، حيث اشتعلت فيها النيران". وأشار إلى أن سبب الحادث ما زال قيد التحقيق.

