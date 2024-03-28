ليفربول يستهدف مرموش لتعويض محمد صلاح

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية "الخميس" أن نادي ليفربول الإنجليزي يستعد لفترة ما بعد نجمه المصري محمد صلاح منذ وقت مبكر، للتعاقد مع مواطنه عمر مرموش الذي يخطف الأنظار مع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال الموسم الحالي.

وارتبط محمد صلاح "31 عاماً" بالانتقال إلى دوري روشن السعودي الصيف الماضي لكنه بقي في ليفربول بنهاية المطاف، ومع بقاء عام واحد على عقده مع النادي الأحمر فإن الأخير بدأ بالبحث عن خيارات لتعويض خامس هدافيه التاريخيين، ووقع الاختيار على النجم المصري مرموش "25 عاماً".

وقالت الصحيفة أن مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت حاز على إعجاب مسؤولي ليفربول الذين بدأوا التخطيط لـ "الحياة" ما بعد صلاح ومدربه يورغن كلوب.

وأضافت الصحيفة: أبدى مسؤولو ليفربول إعجابهم بما يقدمه مواطن صلاح في الدوري الألماني بعدما سجل 15 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة في 33 مباراة مع آينتراخت فرانكوفرت.

وأوضحت الصحيفة أن مرموش يرتبط بعقد مع آينتراخت يمتد حتى 2027 لكن بعدما قدمه الموسم الحالي فإن انتقاله إلى أحد كبار أوروبا خلال الصيف المقبل لا يبدو مستبعداً.

يذكر أن مرموش المولود في القاهرة عام 1999 نشأ في نادي وادي دجلة ببلاده، قبل أن ينتقل إلى ألمانيا في 2017 حيث لعب مع فولفسبورغ وسانت بأولي وشتوتغارت قبل أن يستقر مع آينتراخت فرانكفورت منذ العام الماضي.

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