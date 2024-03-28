محمد بن راشد يُكرّم كبار المساهمين بمبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"

كبار المساهمين بمبادرات مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وتقديراً لدعمهم لحملة "وقف الأم".

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