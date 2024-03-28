محمد بن راشد يُكرّم كبار المساهمين بمبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

محمد بن راشد يُكرّم كبار المساهمين بمبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
التاريخ
3/28/2024 7:17:11 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"
كبار المساهمين بمبادرات مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وتقديراً لدعمهم لحملة "وقف الأم".
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