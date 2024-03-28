حمدان بن محمد يُكرم عدداً من كبار المساهمين في حملة وقف الأم وشركاء الحملة

حمدان بن محمد يُكرم عدداً من كبار المساهمين في حملة وقف الأم وشركاء الحملة
التاريخ
3/28/2024 7:17:11 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من كبار المساهمين في حملة "وقف الأم" وشركاء الحملة
وذلك خلال حفل مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".
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