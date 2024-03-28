حمدان بن محمد يُكرم عدداً من كبار المساهمين في حملة وقف الأم وشركاء الحملة

كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من كبار المساهمين في حملة "وقف الأم" وشركاء الحملة

وذلك خلال حفل مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

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