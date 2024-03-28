ماكرون يدعو مجموعة العشرين إلى التوافق قبل دعوة بوتين لقمة البرازيل

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الخميس" أنه يتعين على الدول الأعضاء في قمة العشرين التوافق قبل دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة المجموعة التي ستعقد في البرازيل في نوفمبر المقبل.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك في برازيليا مع نظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "معنى هذا النادي هو أنه يجب أن يكون هناك توافق مع الدول الـ19 الأخرى. ستكون هذه مهمة الدبلوماسية البرازيلية".

وأضاف أنه إذا كان مثل هذا الاجتماع "مفيداً، فيجب عقده"، محذراً من أن الانقسام بشأن هذه المسألة قد تحبط توجيه أي دعوة لروسيا.

وعارضت البرازيل الرئيسة الدورية لمجموعة العشرين التي تمثل 80% من الاقتصاد العالمي الحملة التي تقودها الولايات المتحدة لعزل روسيا ومعاقبتها بسبب الحرب في أوكرانيا، معتبرة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والدول الغربية يتحملون بعضا من المسؤولية عن الحرب.

وغاب بوتين عن قمة مجموعة العشرين العام الماضي في العاصمة الهندية نيودلهي.





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