اشتباكات في غزة ووفد إسرائيلي إلى واشنطن لبحث عملية رفح

عاش قطاع غزة، أمس الخميس، على وقع الغارات الجوية والقصف والمعارك بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين فلسطينيين التي خلفت عشرات القتلى، في وقت وافقت إسرائيل على إرسال وفد إلى واشنطن لبحث الهجوم البري الذي تعد له على رفح، في حين ذكرت تقارير أمريكية أن وزارة الدفاع «البنتاغون» تجري محادثات مبكرة لتمويل مهمة حفظ سلام في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل عملياته في مجمع الشفاء الطبي والأحياء المحيطة به في مدينة غزة وفي منطقة مستشفى الأمل الذي أغلقه وفي القرارة في خان يونس. وأكد الجيش العثور على أسلحة واشتبك مع مقاتلين وقتل 200 منهم واعتقل المئات منذ توغلت دباباته في الأحياء المحيطة بمجمع الشفاء. وكذلك في منطقة مستشفى الأمل الذي أخرج كل من فيه وأغلقه.

وحيث قتل واعتقل العشرات. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعرضت لإطلاق نار «من داخل وخارج مبنى الطوارئ في مستشفى الشفاء... ومساء (الأربعاء) قصفته طائرة حربية مع تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين».

قصف واشتباكات

وقال الجناحان العسكريان لحركتي «حماس» و«الجهاد» في بيان «قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود العدو في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة» في عملية مشتركة. وذكرت حركة «الجهاد» في بيان آخر أنها استهدفت دبابة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدبابات خارج المستشفى. وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين أطلقوا النار على قواته من داخل وخارج مبنى الطوارئ بمستشفى الشفاء.

كما قالت وزارة الصحة أن 62 قتيلاً و91 جريحاً وصلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة حتى صباح الخميس جراء القصف والغارات المتواصلة في مختلف أنحاء القطاع من بيت لاهيا وحتى مخيمات النازحين في رفح والمستشفى الكويتي فيها. وتدور معارك قرب مدينة غزة في الشمال وخان يونس في الجنوب. وأعلنت إن ما لا يقل عن 32552 فلسطينياً قتلوا وأصيب 74980 آخرين في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

مستشفى الأمل

في الأثناء ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية أطلقت سراح سبعة من طاقمها اعتقلوا خلال مداهمة مستشفى الأمل في التاسع من فبراير بعد أن قضوا 47 يوماً في السجون الإسرائيلية. وأضاف أن القوات الإسرائيلية لا تزال تعتقل ثمانية أفراد من طواقم الجمعية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى الأمل توقف عن العمل نتيجة القتال، ولم يتبقَ سوى عشرة مستشفيات تعمل جزئياً من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة.

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أمس الخميس «مجدداً، تطالب منظمة الصحة العالمية بوقف فوري للهجمات على المستشفيات في غزة، وتدعو إلى حماية الطواقم الطبية والمرضى والمدنيين». وأعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية أن الجيش أفرج الخميس عن «102 أسير» اعتقلهم من بينهم موظفو الهلال الأحمر.

وأعلن رئيس منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، أنّ «لا شيء تغيّر» منذ تبنّي قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث تتواصل عمليات القصف والقتال بين إسرائيل و«حماس». وقال كريستوس كريستو في مقابلة مع وكالة فرانس برس «لم نشهد أي تغيير على الأرض بعد هذا القرار»، لا في حياة الناس اليومية ولا في إطار إيصال المساعدات الإنسانية.

وأشار كريستو إلى أنّ المنظمة «قلقة للغاية» بشأن الهجوم الذي تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشنه على مدينة رفح في الجنوب. وقال «سيكون الأمر كارثياً حتماً».

وفد إلى واشنطن

وفي رفح، حيث نزح أكثر من مليون شخص، قال مسؤولو الصحة إن غارة جوية إسرائيلية على منزل أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وعدة إصابات.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعضاء مجلس الحرب أنه سيرسل وفداً إلى واشنطن، الأسبوع المقبل للتباحث مع الأمريكيين حول عملية في رفح. وقال مسؤولون سياسيون إن «نتانياهو أدرك أنه أخطئ».

في الأثناء ذكرت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية ان مسؤولي إدارة جو بايدن يجرون «محادثات مبكرة» حول خيارات تحقيق الاستقرار في غزة بعد نهاية الحرب بين «حماس» وإسرائيل.

وأوضح المصدر أن من بين هذه الخيارات مقترحاً لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» يقضي بالمساعدة في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني.

ووفقاً لمسؤولين في «البنتاغون»، فإن الخيارات، التي يتم النظر فيها، لن تشمل قوات أمريكية على الأرض. وبدلاً من ذلك، يضيف المسؤولون، فإن التمويلات التي ستقدمها وزارة الدفاع الأمريكية ستوجه نحو احتياجات قوات الأمن.وبموجب الخطط الأولية التي تتم دراستها ومناقشتها، ستوفر وزارة الدفاع الأمريكية التمويل لهذه القوات الأمنية في غزة.

كما يمكن استخدام المساعدات في إعادة الإعمار والبنية التحتية وغيرها من الاحتياجات الأخرى.ورداً على طلب للتعليق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية:

«إننا نعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للحكم المؤقت والهياكل الأمنية في غزة بمجرد انحسار الأزمة»، رافضاً تقديم تفاصيل محددة.وأشارت «بوليتيكو» إلى أن الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهراً قبل أن توافق واشنطن وشركاؤها على أي خطة، خاصة وأن دول المنطقة تريد رؤية التزام بحل الدولتين قبل الانخراط بجدية في الخيارات.





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