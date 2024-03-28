اليرموك تنظم ندوة عن ذكرى تعريب الجيش ومعركة الكرامة
التاريخ
3/28/2024 7:08:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم قسم التاريخ والحضارة في جامعة اليرموك اليوم الخميس، ندوة عن ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي، وذكرى معركة الكرامة الخالدة.
وقال عميد كلية الآداب في جامعة اليرموك الدكتور محمد عناقرة، إن معركة الكرامة الخالدة نقشت بطولات الجيش العربي على صفحات التاريخ المشرف، فعانقت أمجاد الأجداد في حطين واليرموك.
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