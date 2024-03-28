ورشة حول دور المجالس التربوية في دعم التدخلات العلاجية في بني كنانة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية لواء بني كنانة بمحافظة إربد اليوم الخميس ورشة تثقيفية حول دور المجالس التربوية في دعم برنامج التدخلات العلاجية "الأدوار والمسؤوليات" .
وأكد مدير التربية الدكتور محمد غزلان خلال الورشة، أهمية برنامج التدخلات العلاجية بتعويض الطلبة عما فاتهم في العام الدراسي الماضي
عبر الاستفادة من المواد المساندة وعلاج الضعف لدى الطلبة في المهارات الأساسية.
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