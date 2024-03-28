مصرع 45 شخصاً في سقوط حافلة من فوق جسر بجنوب أفريقيا

مصرع 45 شخصاً في سقوط حافلة من فوق جسر بجنوب أفريقيا
التاريخ
3/28/2024 7:08:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لقي 45 شخصا مصرعهم اليوم الخميس، جراء سقوط حافلة من فوق جسر واشتعلت فيها النيران في مقاطعة ليمبوبو بجنوب أفريقيا.
وذكرت هيئة الإذاعة بجنوب أفريقيا "إس آه بي سي" في بيان، أنه "قتل 45 شخصاً وأصيب آخرون بجروح خطيرة بعد أن خرجت حافلتهم عن السيطرة وسقطت من فوق جسر واشتعلت فيها النيران على ممر جبلي بين موكوباني وماركين في ليمبوبو."
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