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مصرع 45 شخصاً في سقوط حافلة من فوق جسر بجنوب أفريقيا

3/28/2024 7:08:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لقي 45 شخصا مصرعهم اليوم الخميس، جراء سقوط حافلة من فوق جسر واشتعلت فيها النيران في مقاطعة ليمبوبو بجنوب أفريقيا.


وذكرت هيئة الإذاعة بجنوب أفريقيا "إس آه بي سي" في بيان، أنه "قتل 45 شخصاً وأصيب آخرون بجروح خطيرة بعد أن خرجت حافلتهم عن السيطرة وسقطت من فوق جسر واشتعلت فيها النيران على ممر جبلي بين موكوباني وماركين في ليمبوبو."

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