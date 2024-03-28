إنطلاق فعاليات برنامج رمضانيات في الزرقاء

إنطلاق فعاليات برنامج رمضانيات في الزرقاء
التاريخ
3/28/2024 7:08:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - إنطلقت اليوم الخميس في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، فعاليات برنامج الأنشطة الثقافية المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك"رمضانيات"، بحضور جمع من أهالي الزرقاء.
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