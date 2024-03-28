انطلاق فعاليات برنامج رمضانيات 2024 في مركز إربد الثقافي

انطلاق فعاليات برنامج رمضانيات 2024 في مركز إربد الثقافي
التاريخ
3/28/2024 7:08:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت في مركز إربد الثقافي مساء اليوم الخميس، وبرعاية محافظ إربد رضوان العتوم فعاليات البرنامج الثقافي بعنوان "رمضانيات 2024" وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش .
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