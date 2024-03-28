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انطلاق فعاليات برنامج رمضانيات 2024 في مركز إربد الثقافي

3/28/2024 7:08:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت في مركز إربد الثقافي مساء اليوم الخميس، وبرعاية محافظ إربد رضوان العتوم فعاليات البرنامج الثقافي بعنوان "رمضانيات 2024" وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش .

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