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الغذاء والدواء تطلق خدمة منصة بلا دور

3/28/2024 7:08:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات والرئيس التنفيذي للقسم التجاري في شركة "بلا دور" حسام القاضي اتفاقية لإطلاق منصة بلا دور في المؤسسة.

وأكد مهيدات خلال توقيع الاتفاقية، اليوم، في مقر المؤسسة، على أن المؤسسة تعمل على تعزيز جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها وصولا إلى التميز في الخدمات الحكومية، بالتزامن مع التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسة ومواكبتها لتقنيات التكنولوجيا الرقمية الحديثة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في الوصول إلى حكومة لا ورقية.

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