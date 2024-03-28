الغذاء والدواء تطلق خدمة منصة بلا دور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات والرئيس التنفيذي للقسم التجاري في شركة "بلا دور" حسام القاضي اتفاقية لإطلاق منصة بلا دور في المؤسسة.
وأكد مهيدات خلال توقيع الاتفاقية، اليوم، في مقر المؤسسة، على أن المؤسسة تعمل على تعزيز جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها وصولا إلى التميز في الخدمات الحكومية، بالتزامن مع التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسة ومواكبتها لتقنيات التكنولوجيا الرقمية الحديثة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في الوصول إلى حكومة لا ورقية.
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