Friday, 29 March 2024 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا : أدلة على صلة مهاجمين مجمع تجاري يموسكو ومجموعات أوكرانية

3/28/2024 7:08:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الخميس، عن توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين المهاجمين على مجمع "كروكوس" بضواحي موسكو ومجموعات قومية أوكرانية.


وذكرت لجنة التحقيقات الروسية، في بيان صحفي :"نتيجة العمل مع الإرهابيين المعتقلين وتحري الأجهزة التقنية التي ضبطت بحوزتهم وتحليل المعلومات فيما يتعلق بالمعاملات المالية، تم الحصول على أدلة تؤكد ارتباطهم بالقوميين الأوكرانيين".

MENAFN28032024000208011052ID1108034978

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث