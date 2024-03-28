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سانا: إصابتان بضربة إسرائيلية في ريف دمشق

3/28/2024 7:08:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب مدنيان سوريان اثنان من جراء ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في ريف دمشق بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" الخميس.

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