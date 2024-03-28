القسام تستهدف دبابة إسرائيلية جنوب غزة

القسام تستهدف دبابة إسرائيلية جنوب غزة
التاريخ
3/28/2024 7:08:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" غرب حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.
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