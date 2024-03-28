الاحتلال يجري مناورة تحسبا لحرب مع لبنان
التاريخ
3/28/2024 7:08:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن الجيش أجرى اليوم مناورة مفاجئة لاختبار الاستعدادات لحرب شاملة في الجبهة الشمالية.
من جانبها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن التمرين العسكري تمحور حول السيناريوهات المختلفة وخطط الجيش لحرب شاملة مع لبنان.
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