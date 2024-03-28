120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى

120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى
التاريخ
3/28/2024 7:08:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدى 120 الف مصل الخميس، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وفق ما ذكرته دائرة الأوقاق الاسلامية في القدس.
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