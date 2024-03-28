وول ستريت جورنال: هدف القضاء على حماس بعيد المنال
التاريخ
3/28/2024 7:08:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن استمرار الحرب في قطاع غزة وضع مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السياسية على المحك، وجعل هدفه بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعيد المنال.
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