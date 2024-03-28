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وول ستريت جورنال: هدف القضاء على حماس بعيد المنال

3/28/2024 7:08:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن استمرار الحرب في قطاع غزة وضع مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السياسية على المحك، وجعل هدفه بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعيد المنال.

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