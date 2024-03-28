إعلام عبري: رئيس الموساد يقدم اقتراحا جديدا بعد رد حماس

إعلام عبري: رئيس الموساد يقدم اقتراحا جديدا بعد رد حماس
التاريخ
3/28/2024 7:08:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت القناة 12 العبرية، ان رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع يدعم إمكانية عقد صفقة إذا أبدت تل أبيب مرونة بشأن عودة سكان شمال قطاع غزة رغم رد حماس.
وذكرت القناة 12 العبرية، أن عضوي مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت يدعمان موقف رئيس الموساد بينما يعارضه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
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