Friday, 29 March 2024 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام عبري: رئيس الموساد يقدم اقتراحا جديدا بعد رد حماس

3/28/2024 7:08:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت القناة 12 العبرية، ان رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع يدعم إمكانية عقد صفقة إذا أبدت تل أبيب مرونة بشأن عودة سكان شمال قطاع غزة رغم رد حماس.
وذكرت القناة 12 العبرية، أن عضوي مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت يدعمان موقف رئيس الموساد بينما يعارضه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

MENAFN28032024000208011052ID1108034972

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث