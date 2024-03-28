Friday, 29 March 2024 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى بغزة

3/28/2024 7:08:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بإعادة الجنود الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، وذلك خلال لقائه أهاليهم، للمرة الأولى منذ العدوان على قطاع غزة.

MENAFN28032024000208011052ID1108034971

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث