نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى بغزة

نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى بغزة
التاريخ
3/28/2024 7:08:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بإعادة الجنود الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، وذلك خلال لقائه أهاليهم، للمرة الأولى منذ العدوان على قطاع غزة.
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