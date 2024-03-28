أكثر من 70% من المساكن بغزة غير صالحة للسكن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الخميس، تدمير الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 31 ألف مبنى وتضرر بشكل كبير حوالي 17 ألف مبنى فيما تضرر بشكل متوسط أكثر من 41 ألف مبنى.
وقدر التقرير عدد الوحدات السكنية التي دمرت كليا بما لا يقل عن 79 ألف وحدة سكنية، إضافة الى تدمير أكثر من 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي وتشكل في مجموعها حوالي 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة.
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