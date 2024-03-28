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أكثر من 70% من المساكن بغزة غير صالحة للسكن

3/28/2024 7:08:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الخميس، تدمير الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 31 ألف مبنى وتضرر بشكل كبير حوالي 17 ألف مبنى فيما تضرر بشكل متوسط أكثر من 41 ألف مبنى.

وقدر التقرير عدد الوحدات السكنية التي دمرت كليا بما لا يقل عن 79 ألف وحدة سكنية، إضافة الى تدمير أكثر من 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي وتشكل في مجموعها حوالي 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة.

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